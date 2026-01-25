  • BIST 12433.5
Denktaş küllerinden yeniden doğdu... TAM Parti tamam...



Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi’nin 1. Olağan Kurultayı’nda tek aday olan Kurucu Başkan Serdar Denktaş, oy birliğiyle genel başkan seçilirken, parti meclisi üyeleri de belirlendi.
Denktaş küllerinden yeniden doğdu... TAM Parti tamam...

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Parti 1. Olağan Kurultayı yapıldı.

“TAM Parti 1. Olağan Büyük Kongre” ismiyle Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan kurultay saat 12.00’de başladı.

Parti Genel Başkanı ve Parti Meclisi üyelerinin seçildiği kurultayda, Genel Başkan, tek aday olan Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş oldu.

TAM Parti’nin, 3 Eylül 2025’te Aslanköy’deki lansmanının ardından kuruluş sürecini tamamlayarak gerçekleştirdiği Kurultay, divanın seçilmesi ve ardından tüzük değişiklik önerilerinin sunulması ve oylanmasıyla başladı.

Parti yetkilileri tarafından ilk olarak faaliyet raporu okundu, ardından mali faaliyet raporu paylaşılarak oylamaya sunuldu. Kurultay, ilçe koordinatörlerinin PM adaylarının takdimiyle devam etti. Ardından tüm adaylar için açık oylama yapıldı. Adayların tamamı oy birliğiyle parti meclisi üyesi olarak seçildi.

PM adaylarının tanıtımının ardından Genel Başkan adayı Serdar Denktaş bir konuşma yaptı.

Serdar Denktaş: BUGÜN YENİ BİR BAŞLANGICIN İLK ADIMI

TAM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, TAM Parti’nin 1. Olağan Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, kongreye katılanlara “Güç verdiniz, umut verdiniz.” diyerek teşekkür etti; bugün “yeni bir başlangıcın” ilk adımının atıldığını söyledi.

Serdar Denktaş, ülkenin koşullarının tarihi bir sorumluluk doğurduğunu belirterek, bu sorumluluğun; “yurdunu, ailesini geride bırakmak zorunda kalan gençler, eşit olmayan koşullarda mücadele eden kadınlar, kuraklık ve ilgisizlikle üretim yapan tarımcı, haksız rekabet ve resen vergiler altında ezilen esnaf, yatırım yapmaya çekinen girişimci ve toprakları vatan bilen herkes için üstlenildiğini” ifade etti.

Partinin adının “Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi” olduğuna dikkat çeken Denktaş, toplumsal adaletin yalnızca Kuzey ile Güney arasındaki adaletsizliğe karşı bir slogan olmadığını, “çok toplumlu bir devlet haline gelindiği” gerçeğinden hareketle önce ülke içinde toplumsal adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

TAM Parti’nin fikirsel, dinsel, cinsel, renk ve ırk ayrımını reddedeceğini; her türlü istismarın karşısında duracak “güçlü bir yapı” oluşturacağını söyleyen Serdar Denktaş, geçmişi unutmayacaklarını ancak “nostaljide boğulmayacaklarını”, düşmanlık ve nefret duyguları beslemeyeceklerini kaydetti.

Serdar Denktaş, devlete çalışmak için gelen ve sonradan vatandaşlık verilen kişilere kızmak yerine, toprakları ve devleti benimseyen herkesin kültürle, alışkanlıklarla ve adetlerle “aşina hale getirilerek” kucaklaşmanın başarılması gerektiğini belirtti.

"TAM PARTİ, YENİ BİR SİYASİ KÜLTÜRÜN İNŞASINA ADIM ATIYOR"

Bugüne kadar verilen mücadelelere dikkat çeken Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yalnızca bu topraklarda değil, Türkiye’de de yeni nesillere anlatılmasının “kutsal görev” haline gelmesiyle, Kıbrıslı Türk kimliğinin öne çıkacağını söyledi.

Siyasette korkutan, kutuplaştıran, ötekileştiren bir dil kullanıldığını savunan Denktaş, bu yaklaşımı reddettiklerini söyledi; TAM Parti’nin yeni bir siyasi kültürün inşasına adım attığını belirtti.

“Çocuklarımıza yaşanabilir, geleceğe umutla bakılabilir, belirsizliklerden, doğduğumdan beri peşimi bırakmayan ‘Kıbrıs Sorunu’ diye betimlenen illetten kurtulmuş yepyeni, pırıl pırıl bir KKTC’nin yol haritasını çizmiş olarak gözlerimi kapamak en büyük temennimdir.” diyen Serdar Denktaş, Atatürkçü olduğunu ve sosyal devletin mağdurun yanında olması gerektiğine inandığını söyledi.

"TAM OLMAZSAK YOK OLACAĞIZ"

Laik düzenin her inanca eşit davranması gerektiğini, adaletin hızlı ve bağımsız olmasının önceliği olduğunu da ifade eden Denktaş, yeni vatandaşlık imkanlarına aile birleştirmeleri dışında son verilmesi gerektiğini de dile getirerek, “Önce bir olmalıyız. Tam olmazsak, yok olacağız.” dedi. Serdar Denktaş, başka ülke yurttaşlığı olan parti meclisi üyelerini sahneye davet ederek, takdim etti.

Serdar Denktaş, gençlerin ülkeye dönmeme sorununa da dikkat çekerek; yeni iş kuran gençlere vergi muafiyeti, kamuda denetim, dokunulmazlıkların kaldırılması gibi düzenlemelerden söz etti.

Denktaş “Ben bu geleceğe doğru bir yürüyüş başlatmak istiyorum. Yanımda yürüyecek misiniz?” diye sorarak, “Haydi kalkın yürüyelim. Memleketi düzeltelim. Haydi iktidara…” diyerek sözlerini sonlandırdı.”

Genel Başkan adayı Serdar Denktaş’ın konuşmasının ardından, Serdar Denktaş genel başkan olarak oy birliğiyle kabul edildi. Ardından Denktaş, ilçe koordinatörleriyle birlikte yeniden sahneye çıkarak teşekkür etti.

