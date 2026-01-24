Futbolda tüm karşılaşmalar ertelendi

KTFF’den yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de bugün ve yarın (24-25 Ocak 2026) oynanacak olan tüm karşılaşmalar futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle ertelenmiştir. Tüm sahalarda yapılan kontroller sonucunda alınan karar doğrultusunda ilgili liglerdeki müsabakalar 1 hafta kaydırılarak 31 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihi itibariyle kaldığı yerden devam edecektir. Ayrıca Kıbrıs Kupası 2. Tur’dan itibaren 1 hafta kaydırılarak yeniden programlandırılmıştır. Detaylı program ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.”