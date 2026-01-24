  • BIST 12433.5
  • Altın 6941.19
  • Dolar 43.3551
  • Euro 51.2654
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAŞam ve SDG arasında ateşkes: 14 maddelik anlaşma neleri içeriyor?

Futbolda tüm karşılaşmalar ertelendi

» »
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle bugün ve yarın oynanacak tüm karşılaşmaların ertelendiğini açıkladı.
Futbolda tüm karşılaşmalar ertelendi

KTFF’den yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de bugün ve yarın (24-25 Ocak 2026) oynanacak olan tüm karşılaşmalar futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle ertelenmiştir. Tüm sahalarda yapılan kontroller sonucunda alınan karar doğrultusunda ilgili liglerdeki müsabakalar 1 hafta kaydırılarak 31 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihi itibariyle kaldığı yerden devam edecektir. Ayrıca Kıbrıs Kupası 2. Tur’dan itibaren 1 hafta kaydırılarak yeniden programlandırılmıştır. Detaylı program ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Larnaka’daki kundaklama olaylarında aralarında tanınmış iş insanının da bulunduğu 10 kişi tutuklandı23 Ocak 2026 Cuma 12:28
  • KTÖS’ten Bağımsızlık Yolu’na Ziyaret23 Ocak 2026 Cuma 11:56
  • İncirli: Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir iktidar kuracağız23 Ocak 2026 Cuma 11:52
  • Gazimağusa ve İskele Gelir ve Vergi Daireleri'nde alt yapı sorunu grev getirdi23 Ocak 2026 Cuma 10:27
  • Juju yeniden mahkemeye çıktı22 Ocak 2026 Perşembe 12:07
  • “Fiber Dönüşüm Protokolü”ne Yüksek İdare Mahkemesi’den dur kararı!22 Ocak 2026 Perşembe 12:05
  • “Ceza Sahası” adlı belgeselin galası yapıldı22 Ocak 2026 Perşembe 11:06
  • Güzel haber22 Ocak 2026 Perşembe 11:01
  • Döviz güne nasıl başladı?22 Ocak 2026 Perşembe 10:43
  • 20 yaşındaki Aliye Yınal aranıyor21 Ocak 2026 Çarşamba 18:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti