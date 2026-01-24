Bin 907 araç sürücüsü kontrol edildi: 22 araç trafikten men, 3 tutuklu

Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam bin 907 araç sürücüsü kontrol edildi; 22 araç ise trafikten men edildi ve 3 sürücü de tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 907 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 296 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edildi ve 3 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 149’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak, 1’i tehlikeli yük taşımak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 11’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i aracın ışık kurallarını ihlal etmek, 7’si 5000 kg ve üzerindeki kamyon araçların trafiğe çıkış saatine uymamak, 1’i kayıtsız araç kullanmak ve 64’ü diğer trafik suçlarından oluşuyor.