Milli Eğitim Bakanlığı’nda, Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu başkanlığındaki ekibin toplantı yaparak, stratejik program kapsamında yürütülecek projeler için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.
MOK ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi toplantı yaptı

MOK'tan yapılan açıklamada, toplantıda, MOK'un stratejik hedefleri doğrultusunda planlanan projelerin hayata geçirilmesinin ele alındığı, tarafların, eğitim alanında sürdürülebilir ve etkili çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

MOK’tan yapılan açıklamada, toplantıda, MOK’un stratejik hedefleri doğrultusunda planlanan projelerin hayata geçirilmesinin ele alındığı, tarafların, eğitim alanında sürdürülebilir ve etkili çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

MOK yetkilileri, Eğitim Bakanlığı ile mevcut iş birliğini genişletme arzusunda olduklarını belirtirken, stratejik program kapsamında geliştirilen projelerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

