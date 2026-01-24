  • BIST 12433.5
Ülkede afet risklerinin bilimsel temelde değerlendirilmesi amacıyla kurulan AFMER, 10 Şubat’taki resmi açılışının ardından aktif veri izleme ve analiz çalışmalarına başlayacak.
AFMER kuruldu: Bilimsel Afet Yönetimi 10 Şubat’ta başlıyor

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) iş birliğiyle kurulan Afet Merkezi (AFMER), Kuzey Kıbrıs’ta deprem, sel ve taşkın başta olmak üzere afet risklerinin bilimsel yöntemlerle izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması amacıyla çalışmalarına başladı.

İMO’dan yapılan açıklamada, AFMER’in yerel ölçekte veri üretimini güçlendirmeyi, erken değerlendirme ve risk azaltma çalışmalarına katkı sağlamayı ve ilgili kurumlarla karar vericilere teknik destek sunmayı hedeflediği belirtildi. Merkezin uygulama ve araştırma alanlarında faaliyet göstereceği vurgulandı.

AFMER Yürütme Kurulu ile İMO Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, merkezin yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Toplantıda, deprem, sel ve taşkınlara yönelik veri toplama, analiz ve raporlama süreçlerinin ilerlediği kaydedildi.

