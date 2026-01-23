Komisyon yeniden toplanacak

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete ilişkin tavsiye kararına yapılan itirazları ele aldı.
Bu çerçevede, 13.01.2026 tarihinde Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), 14.01.2026 tarihinde Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) ve 15.01.2026 tarihinde Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) tarafından ayrı ayrı yapılan itirazlar doğrultusunda, konunun yeniden değerlendirilmek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na iade edilmesine karar verildi.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, bugün saat 12.00’de Çalışma Bakanlığı binasında yeniden toplanacak.
