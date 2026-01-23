KTÖS’ten Bağımsızlık Yolu’na Ziyaret

Ziyarette, kamusal eğitim alanında yaşanan gelişmeler ile UBP-DP-YDP Hükümeti’nin eğitim politikaları ele alındı. Görüşmede, kamusal eğitim başta olmak üzere kamusal sağlık, toplu taşıma, enerji ve nüfus politikaları konusunda hükümet uygulamaları ve toplumsal talepler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Taraflar ayrıca, toplumsal muhalefet çerçevesinde ortak mücadele alanları ve iş birliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.