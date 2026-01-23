  • BIST 12433.5
KTÖS’ten Bağımsızlık Yolu’na Ziyaret

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti.
KTÖS’ten Bağımsızlık Yolu’na Ziyaret

Ziyarette, kamusal eğitim alanında yaşanan gelişmeler ile UBP-DP-YDP Hükümeti’nin eğitim politikaları ele alındı. Görüşmede, kamusal eğitim başta olmak üzere kamusal sağlık, toplu taşıma, enerji ve nüfus politikaları konusunda hükümet uygulamaları ve toplumsal talepler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Taraflar ayrıca, toplumsal muhalefet çerçevesinde ortak mücadele alanları ve iş birliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

