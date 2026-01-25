  • BIST 12433.5
Sprint Duatlon Yarışı ertelendi

Triatlon Federasyonu tarafından yarın düzenlenecek olan sezonun ilk yarışı olan “Sprint Duatlon” organizasyonu, meteorolojinin hava tahmin raporu doğrultusunda sporcu sağlığını riske atmamak amacıyla ertelendi.
Sprint Duatlon Yarışı ertelendi

Özellikle bisiklet parkurunda oluşabilecek kaza ve diğer riskler göz önünde bulundurularak yarışın ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verildiği açıklandı. Yarış tarihinin önümüzdeki günlerde tekrar açıklanacağı açıklamaya eklendi.

