Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu faaliyet programı kapsamında  yer alan Büyükler & Senyörler 2. Ayak müsabakaları yapıldı.
Bilardo Büyükler & Senyörler’de Namağlup Şampiyon Bilge Alaçam

Lefkoşa Number Eight Bilardo salonunda düzenlenen turnuva Cardplas sponsorluğunda gerçekleştirildi. Turnuva Büyükler & Senyörler kategorisinde 8 top disiplininde düzenlenen 2. Ayak müsabakalarına 31 sporcunun katıldığı, çekişmeli karşılaşmalar heyecan dolu anlara sahne olduğu turnuvada final maçları sonucunda şampiyon belli oldu.  

Namağlup Şampiyon Bilge Alçam

Lefkoşa Number Eight bilardo salonunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezon Büyükler & Senyörler final maçı sonunda Bilge Alçam şampiyon oldu. Büyükler & Senyörler kategorisinde 8 top disiplininde düzenlenen 2. Ayak müsabakalarına 31 sporcunun katıldığı Cardplas’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuva zevkli ve çekişmeli karşılaşmalarda heyecan dolu anlara sahne oldu. İlk 8’e kalan Bilge Alaçam, Emir Ahmet Konuklu, Hüseyin Borankan, Hasan Aligüllü, Doğukan Çıdam, Salih Boztuna, Onur Altur, Rüstem Akgünlü’den oluşan sporcuların mücadele ettiği Büyükler & Senyörler finale kadar 6 maçın sonucunda tüm rakiplerini geride bırakan ve final karşılaşmasında Emir Ahmet Konuklu karşısında üstün bir performans sergileyen Bilge Alaçam, 7-2’lik net galibiyetle Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Büyükler & Senyörler kategorisinde namağlup şampiyonu oldu.

Ödül Töreni

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Büyükler & Senyörler kategorisinde 8 top disiplininde düzenlenen 2. Ayak müsabakaları sonunda sporculara madalya, şampiyon Bilge Alaçam’a kupasını Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Togay Tantura tarafından verilirken, sporculara gösterdikleri performans ve centilmence mücadelelerinden dolayı da teşekkür edildi.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Büyükler & Senyörler 2. Ayak müsabaka sonuçları.

Çeyrek Final Sonuçları:

Bilge Alaçam 5-2 Rüstem Aygünlü

Hasan Aligüllü 5-3 Salih Boztuna

Doğukan Çıdam 4-5 Emir Ahmet Konuklu

Onuç Altur 4-5 Hüseyin Borankan

Yarı Final Sonuçları:

Bilge Alaçam 7-3 Hasan Aligüllü

Emir Ahmet Konuklu 7-4 Hüseyin Borankan

Final Sonuçları:

Bilge Alaçam 7-2 Emir Ahmet Konuklu

Dereceye Giren Sporcular:

1. Bilge Alaçam

2. Emir Ahmet Konuklu

3. Hüseyin Borankan-Hasan Aligüllü

