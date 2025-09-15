  • BIST 10856.53
NEU Sports Academy’nin şampiyon sporcuları Nehir Deniz ve Zarif Dayı Bakü’de düzenlenecek “Avrupa Air Badminton Şampiyonası”nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.
Yakın Doğu'nun Yıldızları Avrupa Arenasında!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin profesyonel elit sporcuları keşfetmek ve yetiştirmek amacıyla kurduğu NEU Sports Academy, bir uluslararası başarıya daha imza atıyor. Akademi sporcuları Nehir Deniz ve Zarif Dayı, Türkiye’de düzenlenen Air Badminton Şampiyonasında birincilik elde ederek KKTC’yi gururlandırdı.

Bu başarıyla birlikte, NEU Sports Academy sporcuları Nehir Deniz ve Zarif Dayı, 5-7 Eylül 2025 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek “Avrupa Air Badminton Şampiyonası”nda, milli forma altında Türkiye’yi temsil ediyor.

Turnuva öncesinde hazırlıklarını sürdüren sporcular, 3 Eylül’de Ankara’da Türkiye Milli Takımı kafilesine dahil olarak Avrupa Şampiyonası için son hazırlıklarını tamamlayarak Bakü’ye uçtu.

Geleceğin şampiyonları bu akademide yetişiyor...

“Profesyonel Destek, Elit Performans” sloganıyla yola çıkan NEU Sports Academy; profesyonel ihtiyaç analizleri, fiziksel uygunluk testleri, psikolojik değerlendirme testleri ve ülkede ilk kez uygulanacak genetik spor testleri ile geleceğin sporcularını daha çocuk yaşta keşfederek doğru branşlara yönlendiriyor.

Basketbol, voleybol, hentbol, tenis, yüzme, badminton, dans ve güreş gibi birçok branşı kapsayan NEU Sports Academy, yalnızca Yakın Doğu Üniversitesi sporcularına değil; ülkedeki tüm kulüpler, federasyonlar, okullar ve bireysel sporculara da hizmet veriyor. Genetik testler sayesinde sporcuların dayanıklılık, hız, sakatlık riski gibi özellikleri belirleniyor; ardından fiziksel ve psikolojik uygunluk testleriyle desteklenerek kişiye özel antrenman ve beslenme programları hazırlanıyor. Akademinin temel amacı, doğru yönlendirmelerle olimpiyat şampiyonlarını erken yaşta keşfetmek ve yetiştirmek. Bilimsel yöntemlerle donatılan bu sistem, sporculara ve ailelere güvenli bir gelişim süreci sunarak ülke sporuna yeni bir vizyon kazandırıyor.

    ÇOK OKUNANLAR
