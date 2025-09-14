Sütçüler, Darts turnuvası Şampiyon TONY STONE oldu!

  • BIST 10372.04
Lefkoşa Darts Birliği sekiz ayaklı ferdi darts ligi, Salih Sütçüler anı darts turnuvası ile başladı.
Lefkoşa Darts Birliği sekiz ayaklı ferdi darts ligi, Salih Sütçüler anı darts turnuvası ile başladı.

Lefkoşa Darts Birliği sekiz ayaklı ferdi darts ligi, Salih Sütçüler anı darts turnuvası ile başladı. Organize edilen ferdi darts liginin birinci açılış ayağında açılış konuşmasını Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı yaptı. Çalıcı, geçtiğimiz darts sezonun da federasyonun faaliyetlerini artırmasından dolayı yapılamayan anı turnuvalarını birleştirerek anı isimli ferdi darts ligi organize ettiklerini kaydetti. Aynı zamanda turnuvaya katılan tüm dartsçılara da teşekkür ederken centilmence bir ferdi lig geçmesini diledi. Organize edilen ferdi lig de şampiyon Tony Stone olurken, ikinci Dino Wyatt, üçüncü Mehmet Sümer, dördüncü Tan Ersözer oldu. Ferdi ligin enleri ise en yüksek sayı atan kısmında 2x180 le Tony Stone, en yüksek sayıdan bitiren 100 sayı ile Tony Stone olurken, en az darts ta 16 ok ile Mehmet Olgun oldu. 

