Bilardo Büyükler & Senyörler’de Şampiyon Mustafa Alnar

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 sezonu Büyükler & Senyörler kategorisinde 14+1 disiplininde düzenlenen 1. Ayak müsabakaları Lefkoşa Number Eight Bilardo Salonu’nda gerçekleştirildi. Turnuva, Aksa sponsorluğunda yapıldı.
Büyükler & Senyörler kategorisinde 30 sporcunun katıldığı turnuvada çekişmeli karşılaşmalar yaşandı. Çeyrek final, yarı final ve final mücadelelerinin ardından şampiyon Mustafa Alnar oldu.
Final maçında Emir Ahmet Konuklu’yu 75-12 mağlup eden Mustafa Alnar, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 sezonunda namağlup şampiyon olarak tarihe geçti. İlk 8’e kalan sporcular arasında Doğukan Çıdam, Bilge Alaçam, Emir Ahmet Konuklu, Onuç Altur, Hüseyin Borankan, Hasan Aligüllü ve Sevimsu Yazganarıkan yer aldı.
Ödül töreninde sporculara madalyaları, şampiyon Mustafa Alnar’a ise kupası Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Togay Tantura tarafından takdim edildi.
Müsabaka Sonuçları:
Çeyrek Final:
Onuç Altur 29-50 Emir Ahmet Konuklu
Bilge Alaçam 50-32 Hüseyin Borankan
Mustafa Alnar 50-8 Hasan Aligüllü
Doğukan Çıdam 50-11 Sevimsu Yazganarıkan
Yarı Final:
Mustafa Alnar 75-43 Doğukan Çıdam
Emir Ahmet Konuklu 75-45 Bilge Alaçam
Final:
Mustafa Alnar 75-12 Emir Ahmet Konuklu
Dereceye Giren Sporcular:
Mustafa Alnar
Emir Ahmet Konuklu
Doğukan Çıdam & Bilge Alaçam
