SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Demir Yumruk Metin Turunç, galibiyeti deprem şehitlerine adadı

Demir Yumruk lakaplı Kıbrıslı Türk milli boksör Metin Turunç, İstanbul’da çıktığı profesyonel karşılaşmada Ukraynalı rakibini nakavtla mağlup etti.
Demir Yumruk Metin Turunç, galibiyeti deprem şehitlerine adadı

Karşılaşma, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşların anısına ringe çıkılması nedeniyle sporun ötesinde güçlü bir anlam taşıdı.

Maç öncesinde bu mücadeleyi 6 Şubat depremlerinde yitirilen canlara adadığını açıklayan Turunç, ringe yalnızca sportif bir hedefle değil, toplumsal bir sorumluluk duygusuyla çıktığını vurguladı. Depremin yarattığı büyük acının unutulmaması gerektiğini ifade eden milli boksör, bu karşılaşmayı bir saygı duruşu olarak gördüğünü dile getirdi.

Nakavtla gelen galibiyet, yalnızca bireysel bir başarı olarak değil, Kıbrıslı Türk sporcuların gücünü, direncini ve uluslararası arenadaki varlığını gösteren bir sonuç olarak değerlendirildi. Turunç’un zaferi, salonda ve spor kamuoyunda uzun süre alkışlanarak karşılık buldu.

