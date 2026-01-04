  • BIST 11498.38
Erol Efe, Türkiye ikincisi

KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Erol Efe Bilmez, Bursa’da düzenlenen SEM Olimpik Deneme Yarışları’nda 60 metre branşında Türkiye ikincisi oldu.
KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Erol Efe Bilmez, Bursa’da düzenlenen SEM Olimpik Deneme Yarışları’nda 60 metre branşında Türkiye ikincisi oldu.

Erol Efe böylelikle antrenörü Mahmut Koral ile geçirdiği yoğun hazırlık döneminin ardından yılın ilk yarışında önemli bir başarı elde etti. Erol Efe Bilmez, 60 metre branşı eleme serisini 7.59 ile dördüncü tamamlayarak finale yükseldi. Finalde 7.51’lik derece elde eden Erol Efe, U16 kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gururlandırdı.

