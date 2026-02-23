Tabipler Birliği Yasası’na aykırı hareket eden iki kişi tutuklandı

Tabipler Birliği üyesi olmadıkları halde evlerinde botoks işlemelerinde kullanılan malzeme bulunan iki kişi tutuklandı.
Lefkoşa’da polis tarafından T.E.(E-44) ve N.E’nin (K-41) evinde yapılan aramada, Tabipler Birliği’ne üye olmadıkları halde botoks işleminde kullanılan 2 botoks çözeltisi, 2 dolgu ilacı, 2 gençlik aşısı, gençlik ilacı, 11 serum suyu ve 3 uyuşturma spreyi bulundu.
Polis basın bültenine göre, dün meydana gelen olayla ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı.
