Tabipler Birliği Yasası’na aykırı hareket eden iki kişi tutuklandı

Tabipler Birliği  üyesi olmadıkları halde evlerinde botoks işlemelerinde kullanılan malzeme bulunan iki kişi tutuklandı.
Tabipler Birliği  üyesi olmadıkları halde evlerinde botoks işlemelerinde kullanılan malzeme bulunan iki kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da polis tarafından T.E.(E-44) ve N.E’nin (K-41) evinde yapılan aramada, Tabipler Birliği’ne üye olmadıkları halde botoks işleminde kullanılan 2  botoks çözeltisi, 2 dolgu ilacı, 2 gençlik aşısı, gençlik ilacı, 11 serum suyu ve 3 uyuşturma spreyi bulundu.

Polis basın bültenine göre, dün meydana gelen olayla ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı.

