Savaşan: "Parti içi demokrasi işliyor, kurultayın tekrarlanması söz konusu değil"

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, konuşmasında parti örgütlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak 9 örgütte seçimlerin yenileneceğini duyurdu.
Savaşan, bu kararın kurultay sürecine gölge düşürecek ya da Meclis çalışmalarını etkileyecek bir durum oluşturmadığını belirterek, sürecin parti içi demokrasi çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Kurultay sürecinin yüzde 65’lik güçlü destekle tamamlandığını hatırlatan Savaşan, Genel Başkanlık seçimi, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) oluşumunun tüzüğe ve hukuka uygun şekilde gerçekleştiğini kaydetti.

Hukuksal dayanaktan yoksun partiyi karıştırmaya çalışanlara partililerin prim vermemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaşan, 9 örgütün ve kadın kolları seçimlerinin yenilenmesi için gereken adımların tüzüğe uygun şekilde atılacağının altını çizdi. Savaşan “UBP yoluna kararlılıkla devam ederek halka hizmetlerini sürdürecektir” diye konuştu.

