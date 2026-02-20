ELAM'ın sayfalarını kapattı

META şirketinin, ELAM’ın Facebook ve Instagram’daki resmi sayfalarını şikayet üzerine kapattığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, Rumların şikayeti üzerine resmi sayfaları kapatılan ELAM, kapatma kararının “ani ve haksız” olduğu iddiasıyla Rum Polisine ve İletişim Komiserine başvurda bulundu.

ELAM Basın Bürosu ve İletişim Başkanı Marios Pelekanos peş peşe gelen şikayetler üzerine partinin resmi sayfalarının kapatılmasının ELAM’ın “internette siyasi ifade hakkını kısıtladığına” işaret ederek, gerekli araştırmaların yapılması ve sayfaların yeniden açılmasını talep etti.

Pelekanos, ELAM’ın seçilmiş, Rum meclisinde ve Avrupa Parlamentosu’nda temsil edilen bir parti olduğunu, “susturma” diye nitelediği bu uygulamanın, “önümüzdeki genel seçimde, seçim sonucunu doğrudan veya dolaylı etkileyebileceği” görüşünü dile getirdi.