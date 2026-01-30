  • BIST 12433.5
  • Altın 7109.55
  • Dolar 43.4961
  • Euro 51.9083
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKarneler dağıtıldı: 57 bin 413 öğrenci tatile girdi

Larnaka Havalimanı, Kıbrıs’ın en büyük uyuşturucu giriş kapısı

» »
Politis gazetesi, Larnaka Havalimanı’nın en büyük uyuşturucu giriş kapısı olduğunun, Rum Narkotik Şubesinin verileriyle kanıtlandığını yazdı.
Larnaka Havalimanı, Kıbrıs’ın en büyük uyuşturucu giriş kapısı

Larnaka Havalimanı’nın, Güney Kıbrıs’a yönelik en büyük uyuşturucu giriş kapısı olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Politis gazetesi, Larnaka Havalimanı’nın en büyük uyuşturucu giriş kapısı olduğunun, Rum Narkotik Şubesinin verileriyle kanıtlandığını yazdı.

Gazete bu verilere dayanarak Larnaka Havalimanı’nda, 2025 yılında toplam 256 kilo hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti.

Habere göre, Baf Havalimanı’nda 2025 yılında 41 kilo; Limasol Havalimanı’nda 90.5 kilo tespit edilirken  posta yoluyla 9.3 kilo, paket kargo  aracılığıyla ise 235 kilo hintkeneviri ele geçirildi.

Güney Kıbrıs’a giriş kapılarında ele geçirilen toplam miktarın 2025 yılında 632 kilo hintkeneviri olduğunu yazan gazete,  Güney Kıbrıs genelinde ise bu rakamın toplam 811 kiloya (hintkeneviri) çıktığını belirtti.

Habere göre, 2025 yılında ayrıca Baf Havalimanı’nda bir kilo; Limasol Limanı’nda 5 kilo; posta yoluyla 36 gram ve paket kargo aracılığıyla 19.5 kilo kokain ele geçirildi.

Güney Kıbrıs’ta 2024-2025 yılında ele geçirilen toplam kokain miktarının hemen hemen aynı olduğunu yazan gazete 2024 yılında 52 kilo, 2025 yılında ise 51 kilo kokain ele geçirildiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fidias'a AB Savcılığı soruşturma başlattı: AB fonuyla parti verdiği öne sürüldü21 Ocak 2026 Çarşamba 12:47
  • İngiltere Uçuşu Öncesi Valizlerden 210 Karton Sigara Çıktı21 Ocak 2026 Çarşamba 12:46
  • Simon Aykut İsrail'e transfer edilecek15 Ocak 2026 Perşembe 11:59
  • Güey Kıbrıs'ta Rus Diplomat Anton Panov’un Ölümünde Otopsi Yapıldı12 Ocak 2026 Pazartesi 17:05
  • Hristodulidis'e AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu'dan Açık Mektup12 Ocak 2026 Pazartesi 15:55
  • Rum Başkanlık sarayı sarsılıyor...İstifa geldi...12 Ocak 2026 Pazartesi 12:43
  • Fileleftheros: Güney Kıbrıs-ABD savunma iş birliğinin ayrıntıları ortaya çıktı11 Ocak 2026 Pazar 14:14
  • Güney Kıbrıs’ta rüşvet iddialarının yer aldığı videonun yankıları sürüyor11 Ocak 2026 Pazar 11:34
  • Baf’ta 62 yaşındaki şahıs kendi arabasını kundakladı05 Ocak 2026 Pazartesi 18:49
  • Larnaka’da şüpheli ölüm05 Ocak 2026 Pazartesi 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti