Erhan Arıklı: Fiber Optik projesi Erdoğan'ın talimatıyla yürütülüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ile imzalanan Fiber Optik Projesi Protokolü’nün, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütüldüğünü ifade etti.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kanal T’de Nazar Erişkin’in sunduğu programda Fiber Optik Projesi Protokolü’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erhan Arıklı, Fiber Optik Projesi Protokolü ile ilgili olarak, “Bu protokol Türkiye Cumhuriyeti ile imzalandı ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Türkiye'nin Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. Noktasını virgülünü bile değiştirmek mümkün değildir” dedi.

Protokol sürecinin Başbakanlık bürokratlarıyla yürütüldüğünü belirten Arıklı, bir aşamadan sonra kendi bakanlığının devre dışı kaldığını söyledi.

Teknik bürokratlara bırakılması halinde metnin daha iyi hazırlanabileceğini savunan Arıklı, “Konunun uzmanı olmayan bürokratlar tarafından hazırlandığı için bazı anomaliler ortaya çıktı” ifadelerini kullandı. Ancak projeye sahip çıktığını vurgulayan Bakan, “Ben hazırlamadım diye kenara çekilecek değilim. Bu hayati bir projedir” dedi.

Projeye yönelik eleştirilerin büyütülmemesi gerektiğini ifade eden Arıklı, küçük sorunlar üzerinden devasa yatırımın hedef alınmasının doğru olmadığını söyledi. Protokolde yanlış anlaşılmalara yol açabilecek maddeler bulunabileceğini kabul eden Arıklı, 11’inci maddede ek protokollere imkan tanındığını hatırlattı.

Arıklı, mevcut metnin değiştirilemeyeceğini net bir dille ortaya koydu:

“Bu protokol Türkiye Cumhuriyeti ile imzalandı ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Türkiye Resmi Gazete’de yayımlandı. Noktasını virgülünü bile değiştirmek mümkün değildir. Uluslararası protokoller ya kabul edilir ya reddedilir. Değişiklik ek protokolle olur.”

Arıklı, protokolün şahsı tarafından hazırlanmış gibi bir algı oluşturulduğunu söyledi. Başbakanın da parti içi bazı sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Muhalefetin projeye “ihanet” yakıştırması yaptığını belirten Arıklı, uzlaşı zemininin ortadan kaldırıldığını savundu.

Türk Telekom’un KKTC için stratejik önem taşıdığını belirten Arıklı, kurumun borçlara rağmen hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Şirketin kar amacı gütmediğini savunan Bakan, projenin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Fiber altyapı yatırımının kaçınılmaz olduğunu belirten Arıklı, projeye yönelik eleştirilerin büyük resmi gölgelememesi gerektiğini vurguladı.

