Hava sıcaklığı 18-21 derece dolaylarında

Yağmur yok
Hava sıcaklığı 18-21 derece dolaylarında

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 18-21 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk iki günü yüksek basınç sistemi, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Periyot süresince havanın az bulutlu ve parçalı bulutlu olması bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

