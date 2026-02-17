  • BIST 12433.5
  • Altın 6886.03
  • Dolar 43.7231
  • Euro 51.8061
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKATrump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı

Tel-Sen'den grev kararı!

» »
"Sendikamız, Türk Telekom protokolünün Meclis Genel Kurulu’ndan yangından mal kaçırır gibi geçirilmek istenmesine karşın grev kararı almıştır."
Tel-Sen'den grev kararı!

Sendikamız, Türk Telekom protokolünün Meclis Genel Kurulu’ndan yangından mal kaçırır gibi geçirilmek istenmesine karşın grev kararı almıştır.

Tel-sen: Oturup izleyeceğimizi sanıyorlarsa; yanılıyorlar!

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “ek protokol hazırlanmadan, yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu gündemine getirilmeyecek” sözünü inkâr ederek, dün akşam itibariyle Türk Telekom protokolünü Genel Kurul’a sunmak istedi.

Bizi Türk Telekom yetkilileriyle toplantı odasında bırakarak yani resmen kandırarak Genel Kurul’a gidip yasayı geçirmek isteyen Arıklı, tüm etik ve ahlaki değerleri ayaklar altına almıştır.

Tel-sen, bu yapılanlar karşısında, ülkenin fiber altyapısının tamamen yabancı sermayeye devredilmek istendiğinin alenen gün yüzüne çıktığına vurgu yapmaktadır ve “Tüm şubelerimizde bugün (17.2.2026) tam gün grev kararı almış bulunuyoruz. Bu ülkenin iletişim altyapısının yabancı sermayeye devredilme sürecini oturup izleyeceğimizi sanıyorlarsa yanılıyorlar.

Tel-sen Yönetim Kurulu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis saat saatler geçti toplanmadı16 Şubat 2026 Pazartesi 18:40
  • Burak Maviş: Yasalara aykırı davranan Ektam yöneticilerinin anlaşmaya kadar mal varlığına tedbir konulmalı16 Şubat 2026 Pazartesi 15:18
  • Erhürman, grevdeki Ektam çalışanlarını ziyaret ederek görüş ve taleplerini dinledi16 Şubat 2026 Pazartesi 15:16
  • Savcılık Fatma Ünal Juju'nun Ağır Ceza'da yargılanmasını istedi16 Şubat 2026 Pazartesi 15:13
  • Ölümlü kazada karar: Sanığa 1 yıl hapis cezası16 Şubat 2026 Pazartesi 13:36
  • Simon Aykut’un bu hafta içinde İsrail’e nakledilmesi bekleniyor16 Şubat 2026 Pazartesi 13:29
  • Harmancı: “Telekom protokolü kamu yararına aykırı”16 Şubat 2026 Pazartesi 10:50
  • Münür Rahvancıoğlu: Ektam patronları yasalara uymayarak suç işliyor, hükümet seyirci kalıyor!16 Şubat 2026 Pazartesi 10:39
  • Erhürman, Bab-ı Âli Toplantıları’na Onur Konuşmacısı olarak katılacak16 Şubat 2026 Pazartesi 10:22
  • Genel Kurul bugün toplanacak16 Şubat 2026 Pazartesi 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti