Tel-Sen'den grev kararı!

"Sendikamız, Türk Telekom protokolünün Meclis Genel Kurulu’ndan yangından mal kaçırır gibi geçirilmek istenmesine karşın grev kararı almıştır."

Sendikamız, Türk Telekom protokolünün Meclis Genel Kurulu’ndan yangından mal kaçırır gibi geçirilmek istenmesine karşın grev kararı almıştır.

Tel-sen: Oturup izleyeceğimizi sanıyorlarsa; yanılıyorlar!

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “ek protokol hazırlanmadan, yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu gündemine getirilmeyecek” sözünü inkâr ederek, dün akşam itibariyle Türk Telekom protokolünü Genel Kurul’a sunmak istedi.

Bizi Türk Telekom yetkilileriyle toplantı odasında bırakarak yani resmen kandırarak Genel Kurul’a gidip yasayı geçirmek isteyen Arıklı, tüm etik ve ahlaki değerleri ayaklar altına almıştır.

Tel-sen, bu yapılanlar karşısında, ülkenin fiber altyapısının tamamen yabancı sermayeye devredilmek istendiğinin alenen gün yüzüne çıktığına vurgu yapmaktadır ve “Tüm şubelerimizde bugün (17.2.2026) tam gün grev kararı almış bulunuyoruz. Bu ülkenin iletişim altyapısının yabancı sermayeye devredilme sürecini oturup izleyeceğimizi sanıyorlarsa yanılıyorlar.

Tel-sen Yönetim Kurulu