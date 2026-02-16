Savcılık Fatma Ünal Juju'nun Ağır Ceza'da yargılanmasını istedi

  • BIST 12433.5
Savcı Damla Güçlü, dosyanın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesinde yeterli şahadet bulunduğunu ifade etti.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan sanık F.Ü., bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Duruşma, karar için 18 Şubat Çarşamba gününe ertelendi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve sanık Avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada meselenin tahkikat memuru Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli Polis Çavuşu Bilger Koral’ın aktardığı olgular, mahkemede yeniden okundu.

Savcı Damla Güçlü, dosyanın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesinde yeterli şahadet bulunduğunu ifade etti.

Sanık avukatı Doğa Zeki de, istintak hakkı saklı kalmak kaydıyla davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine itirazlarının olmadığını ifade etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi, duruşmanın 18 Şubat Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi.

