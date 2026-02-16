  • BIST 12433.5
Simon Aykut’un bu hafta içinde İsrail’e nakledilmesi bekleniyor

KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili Güney Kıbrıs’ta hapis cezasına çarptırılan ve cezasının geri kalanını İsrail’de çekecek AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’la ilgili haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.
Simon Aykut’un bu hafta içinde İsrail’e nakledilmesi bekleniyor

İsrail basınında Aykut’un davasıyla ilgili geniş kapsamlı haberler yer aldığını yazan Politis gazetesi, bu haberlere dayanarak Aykut’un cezasının geri kalanını çekmesi için İsrail’e nakledilmesinin bu hafta içerisinde tamamlanabileceğini kaydetti.

İsrail basınında yer alan haberlerin, Rum Adalet Bakanı Kostas Fitiris’in Rum Yönetimi’nin İsrail tarafından sunulan talebi yerine getireceğine dair açıklamasına atıfta bulunduğu da belirtildi.

 

