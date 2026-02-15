  • BIST 12433.5
  • Altın 7075.06
  • Dolar 43.7242
  • Euro 51.9199
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATrump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Koop-Sen’i kabul etti

» »
CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Kooperatif Merkez Bankası’nın ve kooperatifçiliğin son durumu, Koop-Süt, Binboğa ve Zirai Levazım iştiraklerinde yaşanan sorunlar ele alındı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Koop-Sen’i kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Koop-Sen’i kabul etti. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Kooperatif Merkez Bankası’nın ve kooperatifçiliğin son durumu, Koop-Süt, Binboğa ve Zirai Levazım iştiraklerinde yaşanan sorunlar ele alındı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, üretime dayalı bir ekonomi modelini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. CTP’nin temel ilkelerinin başında üretim geldiğini belirten İncirli, üretime dayalı bir yönetim modeli ile toplumun tabanına yayılan ve faydasına olan, adil paylaşımlı bir düzen kurmayı hedeflediklerini söyledi. Sıla Usar İncirli, “Kooperatif iştiraklerini siyasi müdahalenin değil, üreticinin ve halkın gücüyle yönetilen şeffaf, güçlü ve sürdürülebilir yapılar haline getireceğiz ve kötü yönetimlerden hesap soracağız” şeklinde konuştu. Ülke gündemindeki liyakatsiz atamalara kurumların siyasileştirilerek işlevselliğini yitirdiğine de belirten İncirli, “CTP iktidarında bilgiye dayalı, liyakatli atamalar yapacağız. Adil bir yönetim düzeni kuracağız” dedi. Erken seçimin çok yakın olduğunu da dile getiren Sıla Usar İncirli, CTP’nin hükümete geldiğinde bütün projelerinin bütçeleriyle hazır olması için yoğun mesai harcadıklarını söyledi ve bunu yaparken de ilgili bütün paydaşlarla temas halinde olduklarını belirtti.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güroz ise kooperatifçiliğin küçültülerek yok edilmeye çalışıldığını ifade ederek Kooperatif Merkez Bankası’na bağlı iştiraklerin de siyasi atamalarla yönetilme çalışıldığını ve işçilerin haklarının gasp edildiğini söyledi. Ayrıca Güroz, Kooperatif Şirketler Mukayitliğinin siyasileşmeden arındırılarak özerk bir yapıya kavuşması gerektiğini de dile getirdi.

Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, MYK üyeleri Filiz Besim, Fide Kürşat, Murat Şenkul ve Koral Aşam eşlik ederken Koop-Sen heyetinde ise Başkan Mehmetali Güroz ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gemikonağı’nda alkollü sürücü kazaya karıştı14 Şubat 2026 Cumartesi 10:45
  • GİKAD, İŞAD, GİAD ve TÜRKONFED’den Erhürman’a ziyaret14 Şubat 2026 Cumartesi 10:38
  • 3 üründe limit üstü bitki koruması tespit edildi14 Şubat 2026 Cumartesi 10:10
  • KŞK'da 43 gündür maaşlar ödenmedi... Grev başlıyor...13 Şubat 2026 Cuma 23:41
  • Ataoğlu, Kazakistan'ın Güney Kıbrıs'a uçak seferlerini başlatacağını duyurması sonrası açıklama yaptı13 Şubat 2026 Cuma 19:18
  • KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve KAMUSEN, Ektam işçilerine destek için pazartesi ve salı greve gidiyor13 Şubat 2026 Cuma 19:10
  • İncirli: “Temiz bir başlangıç için erken seçim şarttır”13 Şubat 2026 Cuma 17:12
  • Taçoy: “UBP layık olmadığı yakışıksız durumlara düşürüldü”13 Şubat 2026 Cuma 14:31
  • İncirli: Üstel Hükümetini Götürmek İçin UBP’li Muhaliflerle Görüşecek13 Şubat 2026 Cuma 12:47
  • UBP’de Kurultay Baskısı Artıyor: Taçoy ve Altuğra’dan Erken Kurultay Çağrısı13 Şubat 2026 Cuma 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti