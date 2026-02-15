  • BIST 12433.5
  • Altın 7075.06
  • Dolar 43.7242
  • Euro 51.9199
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAGazimağusa’da mühürlü iş yerinin faaliyetine kaçak devam ettiği tespit edildi!

Bağımsızlık Yolu’ndan CTP’ye: Özel sektörde Sendikalaşma Yasası Meclis’e taşınsın

» »
Bağımsızlık Yolu, EKTAM’da yaşanan sendikalaşma sürecine işaret ederek, özel sektörde fiili sendikalaşma yasağı bulunduğunu savundu ve CTP’ye, İş Yasası’nda değişiklik öngören Özel Sektörde Sendikalaşma Yasası’nı Meclis gündemine taşıma çağrısı yaptı.
Bağımsızlık Yolu’ndan CTP’ye: Özel sektörde Sendikalaşma Yasası Meclis’e taşınsın

Bağımsızlık Yolu, EKTAM emekçilerinin iş güvencesi talebiyle başlattığı sendikalaşma girişimine ilişkin yazılı açıklama yaparak, özel sektörde sendikalaşmanın fiilen engellendiğini ileri sürdü.

Açıklamada, EKTAM patronlarının tutumunun yasadışı ve uzlaşmaz olduğu iddia edilirken, söz konusu durumun hükümet yetkililerince de ortaya konduğu savunuldu. Emekçilerin sendikalaşma talebinin haklı ve yasal olduğu belirtilen açıklamada, buna rağmen sürecin hayata geçirilemediği ifade edildi.

Bağımsızlık Yolu, çalışanların kağıt üzerinde sendikalaşma hakkına sahip olduğunu ancak özel sektörde patronların uygulamalarının bu hakkı ortadan kaldırdığını öne sürdü.

Parti, 2016 yılında İş Yasası’nda değişiklik öngören bir yasa tasarısını Meclis’in gündemine getirdiklerini hatırlatarak, aynı veya farklı işyerlerinde toplam 10 ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin sendikasız işçi çalıştırmasının yasaklanmasını önerdiklerini kaydetti. Açıklamada, söz konusu düzenlemenin özel sektör çalışanlarına asgari güvence sağlayacağı ve tasarının Meclis raflarında beklediği belirtildi.

Bu çerçevede Bağımsızlık Yolu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) açık çağrıda bulunarak, Özel Sektörde Sendikalaşma Yasası’nı Meclis gündemine taşımasını istedi. CTP’nin EKTAM emekçilerinin mücadelesine destek verdiği ifade edilen açıklamada, partinin Meclis’teki varlığını kullanarak yasa tasarısını gündeme getirmesinin sürece anlamlı katkı sağlayacağı savunuldu.

Açıklamada, söz konusu yasanın Meclis’ten geçmesi için CTP milletvekili sayısının yeterli olmadığı belirtilse de, tasarının gündeme gelmesinin hem işverenler üzerindeki baskıyı artıracağı hem de özel sektör çalışanlarına umut olacağı ileri sürüldü.

Bağımsızlık Yolu, özel sektör çalışanlarının hükümetlerin ve işverenlerin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, sendikalaşmanın emekçilere söz hakkı kazandıracağını ve hak arama mücadelesinde önemli bir basamak olacağını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GİKAD, İŞAD, GİAD ve TÜRKONFED’den Erhürman’a ziyaret14 Şubat 2026 Cumartesi 10:38
  • 3 üründe limit üstü bitki koruması tespit edildi14 Şubat 2026 Cumartesi 10:10
  • KŞK'da 43 gündür maaşlar ödenmedi... Grev başlıyor...13 Şubat 2026 Cuma 23:41
  • Ataoğlu, Kazakistan'ın Güney Kıbrıs'a uçak seferlerini başlatacağını duyurması sonrası açıklama yaptı13 Şubat 2026 Cuma 19:18
  • KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve KAMUSEN, Ektam işçilerine destek için pazartesi ve salı greve gidiyor13 Şubat 2026 Cuma 19:10
  • İncirli: “Temiz bir başlangıç için erken seçim şarttır”13 Şubat 2026 Cuma 17:12
  • Taçoy: “UBP layık olmadığı yakışıksız durumlara düşürüldü”13 Şubat 2026 Cuma 14:31
  • İncirli: Üstel Hükümetini Götürmek İçin UBP’li Muhaliflerle Görüşecek13 Şubat 2026 Cuma 12:47
  • UBP’de Kurultay Baskısı Artıyor: Taçoy ve Altuğra’dan Erken Kurultay Çağrısı13 Şubat 2026 Cuma 12:45
  • Simon Aykut Cuma günü İsrail'e iade ediliyor13 Şubat 2026 Cuma 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti