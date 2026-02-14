  • BIST 12433.5
  • Altın 7075.06
  • Dolar 43.7242
  • Euro 51.9199
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGazimağusa’da mühürlü iş yerinin faaliyetine kaçak devam ettiği tespit edildi!

3 üründe limit üstü bitki koruması tespit edildi

» »
İthal ürünlerden alınan 34 numunenin 33’ünün temiz çıktığı, REE Ticaret’e ait Granny elmada ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği ve söz konusu ürünün menşeine iade edildiği bildirildi.
3 üründe limit üstü bitki koruması tespit edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 6–12 Şubat tarihlerini kapsayan denetimler çerçevesinde ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre değerlendirildi.

Bu kapsamda, ithal ürünlerden alınan 34 numunenin 33’ünün temiz çıktığı, REE Ticaret’e ait Granny elmada ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği ve söz konusu ürünün menşeine iade edildiği bildirildi.

Yerli ürünlerde ise alınan 34 numunenin 32’sinin temiz bulunduğu, 2 numunede limit üstü bitki koruma ürünü saptandığı kaydedildi. Limit üstü tespit edilen ürünlerin hasadının, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu belirtildi.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen yerli ürünlerin, Yıldırım köyü sakini Osman Cantaş’a ait çilek ile Doğancı köyü sakini Gökhan Savaroğlu’na ait Mandora mandalina olduğu ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İncirli: Üstel Hükümetini Götürmek İçin UBP’li Muhaliflerle Görüşecek13 Şubat 2026 Cuma 12:47
  • UBP’de Kurultay Baskısı Artıyor: Taçoy ve Altuğra’dan Erken Kurultay Çağrısı13 Şubat 2026 Cuma 12:45
  • Simon Aykut Cuma günü İsrail'e iade ediliyor13 Şubat 2026 Cuma 12:01
  • Kazakistan'dan Kıbrıs'a uçak seferleri başlıyor13 Şubat 2026 Cuma 10:08
  • Gürkut: Kamu Hekim Yasası İçin Çalışmalar Başlıyor, Grev askıya Alındı13 Şubat 2026 Cuma 09:16
  • Maliye Bakanlığı’nda e-fatura toplantısı gerçekleştirildi12 Şubat 2026 Perşembe 19:46
  • Dikkat fırtına uyarısı!12 Şubat 2026 Perşembe 19:43
  • Hasan Taçoy; “Gerçek UBP’liler bugün bir büyük darbe daha almıştır”12 Şubat 2026 Perşembe 19:18
  • Sıla Usar İncirli: Güvensizlik Önergesi’ni yakında Meclis’e sunacağız12 Şubat 2026 Perşembe 18:07
  • DAÜ BİR-SEN: “Sendikalı Olmak Anayasal Haktır, İşten Çıkarmalar Kabul Edilemez”12 Şubat 2026 Perşembe 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti