  • BIST 12433.5
  • Altın 7064.18
  • Dolar 43.7343
  • Euro 51.9097
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGazimağusa’da mühürlü iş yerinin faaliyetine kaçak devam ettiği tespit edildi!

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve KAMUSEN, Ektam işçilerine destek için pazartesi ve salı greve gidiyor

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Ektam işçilerine destek amacıyla pazartesi ve salı günü böl
KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve KAMUSEN, Ektam işçilerine destek için pazartesi ve salı greve gidiyor

Dört sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, Ektam emekçilerinin grevinin, güvenceli çalışma, insanca ücret ve sendikal haklar için devam ettiği ifade edilerek, bu grevin bir tercih değil, dayatılan güvencesizliğe karşı bir zorunluluk olduğu kaydedildi ve direniş selamlandı.

-“Bu sadece Ektam çalışanlarının değil, emeğin ve adaletin mücadelesidir”

“Anayasal hak olan sendikalaşmaya baskı uygulayan, emekçileri tehdit eden anlayışı kabul etmiyoruz. İş güvencesi, toplu sözleşme ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları sağlanana kadar dayanışmamız devam edecektir” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Grev çadırı ile bütünleşen yalnızca 39 emekçi ve sendikaları değil aileleri, çocukları, köylüleri ve bizler de bu sürece dahiliz. Bu sadece Ektam çalışanlarının değil, emeğin ve adaletin mücadelesidir.

Çocukların Şubat tatilini dinlenerek değil anne ve babaları ile çadırda nöbet tutarak, geçirmek zorunda bırakıldığı bu sorumsuzluğa karşı çıkmak boynumuzun borcudur.

Konuya bir çözüm gelmemesi, Toplu İş Sözleşmesi hakkının tanınmaması, işverenin bencil ve uzlaşmaz tutumunun devam etmesi halinde KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve KAMUSEN uyarı grevi hakkını mesleki veya toplumsal olaylar için değil, şubat tatilini çadırda geçiren çocuklarımızın ailelerinin mücadelesi için kullanacaktır.”

Açıklamada, sorun çözülmediği takdirde, KTÖS ve KTOEÖS’ün 16 Şubat Pazartesi günü 14.00-15.30 saatleri arasında Pile Türk İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Güvercinlik RRD İlkokulu, Çayönü-İncirli İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Polatpaşa Lisesi’de, KTAMS ve KAMUSEN’in ise 17 Şubat Salı günü 13.00-15.30 saatleri arasında bölgedeki devlet dairelerinde uyarı grevine gideceği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Simon Aykut Cuma günü İsrail'e iade ediliyor13 Şubat 2026 Cuma 12:01
  • Kazakistan'dan Kıbrıs'a uçak seferleri başlıyor13 Şubat 2026 Cuma 10:08
  • Gürkut: Kamu Hekim Yasası İçin Çalışmalar Başlıyor, Grev askıya Alındı13 Şubat 2026 Cuma 09:16
  • Maliye Bakanlığı’nda e-fatura toplantısı gerçekleştirildi12 Şubat 2026 Perşembe 19:46
  • Dikkat fırtına uyarısı!12 Şubat 2026 Perşembe 19:43
  • Hasan Taçoy; “Gerçek UBP’liler bugün bir büyük darbe daha almıştır”12 Şubat 2026 Perşembe 19:18
  • Sıla Usar İncirli: Güvensizlik Önergesi’ni yakında Meclis’e sunacağız12 Şubat 2026 Perşembe 18:07
  • DAÜ BİR-SEN: “Sendikalı Olmak Anayasal Haktır, İşten Çıkarmalar Kabul Edilemez”12 Şubat 2026 Perşembe 17:44
  • Çalışma Bakanlığı: Tüm iyi niyetli girişimlere rağmen EKTAM işveren tarafı toplantıya katılmadı12 Şubat 2026 Perşembe 16:39
  • UBP'de kongreler mahkemelik oldu! Mahkeme 9 kongreyi iptal etti!12 Şubat 2026 Perşembe 16:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti