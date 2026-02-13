İncirli: Üstel Hükümetini Götürmek İçin UBP’li Muhaliflerle Görüşecek

İncirli, hükümetin bir an önce gitmesi için güvensizlik önergesi üzerinde çalıştıklarini belirterek, yakında gündeme getireceklerini söyledi.

CTP genel başkanı Sıla Usar incirli Kanal T’de konuştu.

İncirli, hükümetin bir an önce gitmesi için güvensizlik önergesi üzerinde çalıştıklarini belirterek, yakında gündeme getireceklerini söyledi.

UBP’li muhaliflerle görüştünüz mü sorusuna İncirli, “ bu konuda görüşmedik. Zaten mecliste sürekli birlikteyiz. Bu bu konuda görüşeceğiz” dedi

Sıla Usar İncirli, “ İnsanlarla sürekli bir araya geliyoruz. İnsanlarda bir öfke var. Sandık soruyorlar. Toplumsal muhalefet yavaş yavaş olgunlaşmaya başlıyor. Bu süreç henüz tamamlanmadı. Toplumsal muhalefetin güç toplaması devam ediyor” diye konuştu.

İncirli, soru üzerine, Genel Başkan olarak, CTP’li milletvekili arkadaşlarının, meclisteki muhalefet performansından oldukça memnun olduğunu belirtti

Ünal Üstel’in Ziya Öztürkler‘in istifasını istemediğini iddia eden İncirli, “ Çünkü eğer Ziya Bey istifa ederse Ünal Üstel, başka bir meclis başkanı seçemeyeceğini biliyor” yorumu yaptı.