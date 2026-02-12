  • BIST 12433.5
Ektam'da ‘Uzlaşı Kurulu’ toplandı: İşveren tarafı katılmadı

Görüşme öncesinde taraflar herhangi bir açıklama yapmadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, EKTAM Kıbrıs Ltd.’de yaşanan sürece ilişkin oluşturulan “Uzlaşı Kurulu” bugün saat 11.00’da toplandı. Bakanlığın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmeye işveren tarafı katılmadı.

Görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı temsilen Bakanlık Müsteşarı Sezgi Çobanoğlu Ballı, EKTAM Kıbrıs Ltd. çalışanlarını temsilen de Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı yetkili sendika olan Emek-İş Başkanı Semih Kolozali yer aldı.

EKTAM Kıbrıs Ltd.’de yaşanan süreç    

EKTAM Kıbrıs Ltd. çalışanları ile işveren arasında yaşanan anlaşmazlığın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na taşınmasının ardından Bakanlık, pazartesi günü  taraflarla ayrı ayrı ve eş zamanlı görüşmeler gerçekleştirmişti.

İşveren tarafı, 37 çalışanın işten durmasına ilişkin ihbarını Çalışma Bakanlığı’na iletirken, Dev-İş’e bağlı yetkili sendika Emek-İş ise toplu iş sözleşmesi  görüşme talebini resmi olarak sunmuş; Bakanlık aynı gün sendikanın talebini işveren tarafına ileterek süreci başlatmıştı.

