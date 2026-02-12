  • BIST 12433.5
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Tatlısu’da 5 metre uzunluğundaki erkek gagalı balina karaya vurdu!

Tatlısu sahilinde erkek bir gagalı balina ölü olarak karaya vurdu.
Tatlısu’da 5 metre uzunluğundaki erkek gagalı balina karaya vurdu!

Yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 1.5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen balinanın kıyıdan çıkarılması için Taşkent Doğa Parkı ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğü açıklandı.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın 3 yıl önce Baf ile Gaziveren arasında yaşanan 13 gagalı balinanın toplu karaya vurma vakasının yıldönümüne yakın bir tarihte gerçekleştiğine dikkat çekti.

