Mağusa Limanı'nda Grev uyarısı, Gemiler Yüklenemiyor, Trafik Kilitlendi

Mağusa Limanı’nda Kriz: Gemiler Yüklenemiyor, Trafik Kilitlendi

Güç-Sen (Gümrük Çalışanları Sendikası), Mağusa Limanı’nda yaşanan aksaklıkların krize dönüştüğünü açıkladı. Sendika, limanda gemilerin saatlerdir yüklenemediğini, çıkış yapılamadığı için gelen tırların da gemilere yüklenemediğini bildirdi.

Açıklamada, liman içerisinde ve çevresinde trafik akışının durma noktasına geldiği, uzun tır ve kamyon kuyruklarının Mağusa şehir trafiğini de olumsuz etkilediği belirtildi. Saatlerce kilitli kalan trafikte defalarca kazalar yaşandığı, yollardaki çukur ve yarıkların kazalara zemin hazırladığı ifade edildi. Elektrik kesintileri nedeniyle bazı alanlarda güvenlik zaafiyetleri oluştuğu da kaydedildi.

Güç-Sen, yatırımların yapılmaması ve bakım eksikliği nedeniyle limanda altyapı ve kapasite sorunlarının kronikleştiğini savundu. Yaşananların sorumlusu olarak Ulaştırma Bakanlığı’nı işaret eden sendika, sorunlara çözüm üretilmediğini, bunun yerine her görüşmede özelleştirmenin gündeme getirildiğini ileri sürdü.

Liman Başkanlığı’nı da eleştiren sendika, “keyfi uygulamalar, plansızlık ve seferlerin organize edilememesi” nedeniyle mevcut tablonun daha da ağırlaştığını iddia etti. Açıklamada, yaşanan ihmallerin bilinçli olarak özelleştirmeye zemin hazırlamak amacıyla sürdürüldüğü öne sürüldü.

Sendika, limanda bu gece yaşananların artık haftalık rutine dönüştüğünü belirterek, şok eylem ve grev hazırlığında olduklarını duyurdu.