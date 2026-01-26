  • BIST 12433.5
SON DAKİKAİran İnsan Hakları Örgütü: Ölü sayısı 5 bin 848'e çıktı

Gazimağusa’da 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Polisten edinilen bilgiye göre, adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.
Gazimağusa’da 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Dün saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Can Bereketoğlu (E-25), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.

Polisten edinilen bilgiye göre, adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Bereketoğlu’nun kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsinin ardından belirleneceği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

