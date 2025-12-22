  • BIST 11311.06
Güvercinlik’te hayvan kaçakçılığı: Şap hastalığı tespit edildi

Güvercinlik köyünde birinci derecede askeri yasak bölgede hayvan kaçakçılığı yapıldığı gerekçesiyle 3 kişi tutuklanırken, hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi.
Güvercinlik'te hayvan kaçakçılığı: Şap hastalığı tespit edildi

Polis açıklamasına göre, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında, birinci derecede askeri yasak bölge içerisinde gerçekleştirilen denetimde, P.C. (E-35)’nin kullanımındaki araçta bulunan 9 baş dana ile birlikte askeri yasak bölgeyi gizlice ihlal ederek yasa dışı yollardan KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildi.
Olayla bağlantılı olarak, aynı araziye KKTC bölgesinden gelen A.B. (E-36) ile K.T. (E-41)’nin de söz konusu danaları kendi kullanımındaki araca yükleyerek hayvan kaçakçılığı yaptıkları sırada polis tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandıkları belirtildi. Danalar emare olarak alındı.


Mahkemeye çıkarıldılar… 4 Gün tutukluluk!
Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede tahkikat memuru tarafından aktarılan bilgilerde, güneyden kaçak yollarla getirilen büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildiği açıklandı.
Mahkeme, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Soruşturma devam ediyor.

