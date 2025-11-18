  • BIST 10728.6
  • Altın 5525.839
  • Dolar 42.3334
  • Euro 49.0512
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

Yeniboğaziçi’nde yaklaşık 1.5 kilo hintkeneviri ele geçirildi

» »
Yeniboğaziçi, Haspolat ve Gazimağusa-Lefkoşa yollarında gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı miktarlarda hintkeneviri ve kokain türü uyuşturucular ele geçirildi, toplamda 6 kişi tutuklandı.
Yeniboğaziçi’nde yaklaşık 1.5 kilo hintkeneviri ele geçirildi

Yeniboğaziçi’nde dün, yaklaşık 1.5 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Polis basın bültenine göre, saat 04.00 sıralarında ağaçlık bir alan içerisinde şüpheli olarak tespit edilen S.C.Ö.(E-36), çalıların içerisinden almış olduğu bir poşeti görevli polisleri fark etmesi üzerine yere attığı sırada suçüstü tutuklandı. Söz konusu poşet içerisinde yapılan incelemede ise, yaklaşık 1.5 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından S.C.Ö.’nün Girne’deki evinde yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü de tespit edildi.

KOKAİN VE HİNTKENEVİRİ BULUNDU

Haspolat’ta, dün 18.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, İ.N.(E-23) ve Y.E’nin (E-20) tasarruflarında yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü ile 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile metal öğütücü bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda ise, polis tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülüp durdurulan B.B’nin (E-48) kullanımındaki ve C.A.T’nin (E-29) yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramalarda söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir miktar kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı ile uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan pipet bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada, B.B’nin kullanımındaki araç ile GKRY’den gelip Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yaptığı sırada, yolcu C.A.T’yi araç içerisine gizlediği ve birinci derecede askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek, yasal olmayan yollardan KKTC geçmesini sağladığı da tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa voleybol tarihini konu alan “Voleybolun Kalbi” podcast serisi tanıtıldı17 Eylül 2025 Çarşamba 16:40
  • Gazimağusa'da 21 yaşındaki genç kız hayatını sonlandırdı...26 Ağustos 2025 Salı 10:28
  • Gazimağusa'da denizde hayatını kaybetti!24 Ağustos 2025 Pazar 11:15
  • Gazimağusa’da Elektrik Kurumu’nun Sistemine İzinsiz Giriş: 20 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı16 Ağustos 2025 Cumartesi 12:20
  • Kıbrıs’ın en donanımlı ‘Robotik Rehabilitasyon Merkezi’ Yeniboğaziçi’nde açıldı11 Ağustos 2025 Pazartesi 14:45
  • Mağusa'da 58 yaşındaki Gülen evinde ölü bulundu11 Ağustos 2025 Pazartesi 11:38
  • Gazimağusa’da ana su hattı arızalandı: Kent geneline bugünden itibaren su verilemeyecek09 Ağustos 2025 Cumartesi 14:10
  • O Yol Yeniden trafiğe açılacak07 Ağustos 2025 Perşembe 18:38
  • Gazimağusa’da park yeri kavgası: Demir çubukla ciddi darp25 Temmuz 2025 Cuma 12:46
  • Gazimağusa’da uyuşturucu ve mermi ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı23 Temmuz 2025 Çarşamba 13:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti