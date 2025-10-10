Gazimağusa’da motosiklet kazası

Gazimağusa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza 9 Ekim 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Köroğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Muhammad Usman (E-19) yönetimindeki UH 347 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Hasan Raif Sokak yol kavşağına geldiğinde, tehlikeli mahalde dikkatsizce önünde seyreden aracı geçmeye çalıştığı sırada, aynı istikamete doğru seyreden ve Hasan Raif Sokağa dönmek için sinyal verip dönüşe geçen Cemal Atamert (E-60) yönetimindeki VE 293 plakalı araca çarptı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sol köprücük kemiğinde kırık teşhisiyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
