Mağusa voleybol tarihini konu alan “Voleybolun Kalbi” podcast serisi tanıtıldı
Mağusa voleybol tarihini konu alan “Voleybolun Kalbi” podcast serisi tanıtıldı

Mağusa Kent Müzesi Derneği’nin hazırladığı “Mağusa: Voleybolun Kalbi” podcast serisinin tanıtımı yapıldı.

Tanıtım etkinliği cuma akşamı Martinengo Burcu’nda düzenlendi.

Mağusa Kent Müzasi Derneği’nden verilen bilgiye göre, etkinlikte, Mağusa Kent Müzesi Derneği Genel Sekreteri Koral Özkoraltay ve proje danışmanı Vasfi Çiftcioğlu (çevrim içi) açılış konuşması yaptı.

Ardından kısa bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Devamında, moderatörlüğünü Emin Özkalp’ın üstlendiği söyleşi bölümünde, farklı kuşakları temsilen voleybolcular Afet Özcafer, Buğra Eryıldız, Kemal Şah ve Ali Osman Nurettin deneyimlerini paylaştı. Podcast serisinin tanıtımı için gerçekleştirilen bu konuşmalarla, Mağusa voleybolunun bellekteki yolculuğu izleyicilere aktarıldı. Etkinlik  Cemre Arca’nın sunduğu müzik dinletisiyle sona erdi.

Şu ana kadar üç bölümü yayınlanan podcast serisi, Mağusa voleybol tarihini ve sporcuların kişisel hikâyelerini konu alıyor. Diğer iki bölüm  önümüzdeki aylarda yayınlanacak. Gecenin sonunda ise genç sanatçı Cemre Arca müzik dinletisi sundu.

