Gururlandıran Dünya, Avrupa ve Kıbrıs Birincilikleri!

» »
Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Cambridge International ve Pearson Edexcel sınavlarında elde ettikleri dünya, Avrupa ve Kıbrıs birincilikleri ile büyük bir başarıya imza attılar.
Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin Cambridge International ve Pearson Edexcel sınavlarında elde ettiği dereceler, okulun akademik başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Üç farklı sınavda gelen dünya, Avrupa ve Kıbrıs birincilikleri Yakın Doğu Koleji’ni ve ailelerini gururlandırdı.

Yakın Doğu Koleji 11’inci sınıf öğrencisi Liva Sazlık, Cambridge International tarafından düzenlenen “English as a Second Language” sınavında tam puan alarak dünya birincisi oldu. Sazlık’ın bu başarısı İngilizceyi ikinci dil olarak kullanma becerilerinde Yakın Doğu Koleji’nin dünya genelinde ulaştığı seviyeyi tescillemiş oldu.

Yakın Doğu Koleji 9’uncu sınıf öğrencilerinden Sait Merih Sayıner ise Pearson Edexcel tarafından uygulanan iLower Secondary in Science sınavında Avrupa birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Bir diğer büyük başarı ise Yakın Doğu Koleji 12’inci sınıf öğrencilerinden Hüseyin Başaran’ın Cambridge International AS level Information Technology (Bilişim Teknolojisi) sınavında Kıbrıs birinciliği elde etmesi oldu.

Cambridge International ve Pearson Edexcel’in uluslararası sınavlarında dünya, Avrupa ve Kıbrıs birincilikleri elde eden Yakın Doğu Koleji öğrencileri, ödüllerini Güney Lefkoşa’da Lakatamia bölgesinde bulunan Pavillion’da gerçekleştirilen törenle aldı.

Raif Özdilek Asvaroğlu: “Bu başarılar; güçlü akademik altyapımızın, nitelikli öğretmen kadromuzun ve öğrenci merkezli eğitim anlayışımızın sonucu.”

Yakın Doğu Koleji Müdürü Raif Özdilek Asvaroğlu, öğrencilerinin uluslararası sınavlarda her yıl olduğu gibi bu yıl da elde ettiği dünya, Avrupa ve Kıbrıs birinciliklerinin, sahip oldukları güçlü eğitim geleneğinin bir sonucu olduğunu vurguladı. “Bu başarılar; güçlü akademik altyapımızın, nitelikli öğretmen kadromuzun ve öğrenci merkezli eğitim anlayışımızın sonucudur” ifadelerini kullanan Asvaroğlu, “Öğrencilerimizi, onları her aşamada destekleyen ailelerini ve özveriyle emek veren öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Yakın Doğu Koleji’nin öğrencilerini yalnızca sınavlara değil, küresel ölçekte rekabet edebilen, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetiştirdiğini söyleyen Raif Özdilek Asvaroğlu, “Yakın Doğu Koleji olarak, geleceğin dünyasında söz sahibi olacak bireyler yetiştirme kararlılığımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

 

