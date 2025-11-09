  • BIST 10924.53
Geleceğe Umutla Bakan Çocuklar İçin El Ele

Yakın Doğu Üniversitesi, toplumsal sorumluluk misyonuyla çocuklara umut olacak projeler hayata geçirmek üzere SOS Çocuk Köyü Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı.
Geleceğe Umutla Bakan Çocuklar İçin El Ele

Toplumsal sorumluluk bilinciyle eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi, çocukların sosyal gelişimine ve eğitime eşit erişimine katkı sağlayacak yeni bir iş birliğine imza attı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, SOS Çocuk Köyü Derneği arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü ile çocukların yaşam kalitesini artıracak, derneğin sürdürülebilir gelişimine destek olacak projeler hayata geçirilecek.

Protokol; Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eş Başkanları Prof. Dr. Fahriye Altınay ve Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi ile SOS Çocuk Köyü Derneği Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Hafız’ın imzaları ile yürürlüğe girdi. Düzenlenen imza törenine, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Könül Memmedova ve SOS Çocukköyü Derneği Kurumsal Fon Geliştirme Sorumlusu Fatoş Çizenel de katıldı.

Protokol kapsamında; çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini, öğrenme becerilerini ve toplumsal katılımlarını destekleyecek eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütülecek. Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi; derneğin kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik araştırma projeleri, seminerler ve panellerle toplumsal katkı boyutunu destekleyecek. Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalları öncülüğünde ise; eğitsel ve sanatsal atölyeler, farkındalık seminerleri, bireyselleştirilmiş eğitim programları ve teknoloji destekli öğrenme uygulamaları hayata geçirilecek. Bu kapsamda düzenlenecek tüm etkinliklerden elde edilecek gelirler SOS Çocuk Köyü Derneği’ne bağışlanacak.

“Sürdürülebilir kalkınma için topluma hizmet misyonumuzu güçlendiriyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, iş birliğinin hem öğrenciler hem de toplum için anlamlı bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, “Öğretmen adayı öğrencilerimizin akademik bilgilerini sosyal faydaya dönüştürmelerini önemsiyoruz. Bu protokol, SOS Çocuk Köyü çocuklarının gelişimine katkı sağlarken öğretmen adaylarımızın mesleki uygulama becerilerini güçlendirecek” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eş Başkanları Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay, yaptıkları ortak açıklamada, “Bu iş birliği, üniversitemizin topluma hizmet misyonunu sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle birleştiren güçlü bir örnektir. Bu doğrultuda, bilimsel içerikli projelerle derneğe katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

