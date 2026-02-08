Engellilik Hizmetlerinde Dijital Dönüşümün Yol Haritası Çizildi!

Yakın Doğu Üniversitesi Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, yapay zeka teknolojilerinin engellilik hizmetlerine sunduğu yenilikçi çözümler ve KKTC için yol haritası ele alındı.

Engellilik hizmetlerinin daha erişilebilir, etkili ve sürdürülebilir hale gelmesi için teknoloji her geçen gün daha önemli bir rol üstleniyor. Özellikle yapay zeka destekli uygulamalar, bu alanda hizmet sunumunu ve toplumsal farkındalığı dönüştüren yeni olanaklar sunuyor. Bu kapsamda; Yakın Doğu Üniversitesi’ne bağlı Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi (DEBİM) ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği iş birliğinde “Engellilik Hizmetlerinde Yapay Zeka Teknolojileri Farkındalığı” başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nde gerçekleştirilen etkinliğe; DEBİM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Zehra Altınay ile Bilişim Teknolojileri Ana Koordinatörü Prof. Dr. Fahriye Altınay, Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri, DEBİM’e bağlı UZEBİM Koordinatörlüğü çalışanları, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin yetkilileri ve üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını üstlenen Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, “Teknoloji hızla ilerliyor ve yapay zeka, engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak, onlara yeni imkanlar sunacak çözümler getiriyor. Elbette bu gelişmelerin etik boyutunu göz ardı edemeyiz; her yenilik, sorumluluk ve insan odaklı bir yaklaşımla kullanılmalı. Bizim önceliğimiz, tüm engelli arkadaşlarımızın bu bilgiden yararlanabilmesi” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Yakın Doğu Üniversitesi Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi Müdürü Prof. Dr. Sezer Kanbul “Engellilik Hizmetlerinde Yapay Zeka Teknolojileri” başlıklı sunum ile katılımcılara, yapay zeka uygulamalarının engellilik hizmetlerinde sunduğu fırsatlar ve bu alanda geliştirilebilecek yenilikçi çözümler hakkında kapsamlı bir perspektif sundu. “Engellilik Alanında Yapay Zeka Dönüşümü”, “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon için Yapay Zeka”, “Ortez – Protez Alanında AI ve Yeni Teknolojiler”, “Konuşma Bozuklukları ve Dil Terapisinde Yapay Zeka”, “Gastronomi ve Mesleki Eğitimde Yapay Zeka”, “Giyilebilir Teknolojiler ve Akıllı Yardımcı Cihazlar”, “Dernek için Yapay Zeka Proje Önerileri”, “Yapay Zeka Destekli İnsansı Robotlar”, “KKTC için Uygulanabilir Yapay Zeka Yol Haritası”, “KKTC için AI Yol Haritasının Temel Hedefleri”, “Temel Altyapı ve Hazırlık, Pilot Proje Dönemi”, “Geniş Ölçekli Uygulama”, “Stratejik Dönüşüm ve Web Entegrasyonu”, “Uluslararası Fon ve İş Birliği Aşaması” konularının yer aldığı etkinlikte; yapay zekanın farklı alanlarda nasıl kullanılabileceği ve KKTC için atılabilecek somut adımlar ele alındı.

Engellilik hizmetlerinde dijital ve teknolojik dönüşüm her yönüyle ele alındı!

Yapay zeka teknolojilerinin engellilik hizmetlerinde köklü bir dönüşüm yarattığını ifade eden DEBİM Müdürü Prof. Dr. Sezer Kanbul, günümüzde hızla gelişen yapay zeka çözümlerinin engelli bireylerin yaşam kalitesini artırma ve fırsat eşitliğini güçlendirme açısından önemli olanaklar sunduğunu belirtti. Yapay zekanın yalnızca teknik bir yenilik olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Kanbul, “Yapay zeka, engellilik hizmetlerinde yalnızca teknolojik bir araç değil; aynı zamanda güçlü bir sosyal dönüşüm aracıdır” dedi.

Bu dönüşümün özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında somut biçimde hissedildiğini ifade eden Prof. Dr. Kanbul, yapay zeka destekli hareket analiz sistemleri ve robotik rehabilitasyon çözümleri sayesinde tedavi süreçlerinin daha ölçülebilir ve kişiye özel hale geldiğini söyledi. Bu teknolojilerin ortopedik engellilik alanında önemli kazanımlar sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Kanbul, “Kişiye özel rehabilitasyon planlamaları sayesinde iyileşme sürecini anlık olarak izlemek ve gerektiğinde yeniden şekillendirmek mümkün hale geliyor” ifadelerini kullandı. Ortez ve protez alanındaki yapay zeka destekli yeni teknolojilere de değinen Prof. Dr. Kanbul, 3D tarama ve tasarım sistemleri sayesinde bireyin anatomisine uygun, daha konforlu ve kısa sürede üretilebilen çözümlerin geliştirilebildiğini belirtti. Bu yaklaşımın hem maliyetleri düşürdüğünü hem de hizmetlere erişimi kolaylaştırdığını ifade etti.

Konuşma terapisi ve dil bozukluklarında yapay zeka desteği...

Konuşma bozuklukları ve dil terapisi alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarının önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Kanbul, afazi, ALS ve inme sonrası konuşma kaybı yaşayan bireyler için geliştirilen sistemlerin terapi süreçlerine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Yapay zekanın terapistlerin karar süreçlerini desteklediğini vurgulayan Prof. Dr. Kanbul, “Bu sistemler, terapistin yaklaşımını birebir taklit edebilen ve kişiye özel ilerleme sağlayan güçlü yardımcılar haline geldi” dedi.

Sunumunda gastronomi ve mesleki eğitim alanındaki yapay zeka uygulamalarına da yer veren Prof. Dr. Kanbul, yapay zeka destekli mutfak asistanları ve eğitim sistemlerinin uygulamalı eğitimi daha erişilebilir hale getirdiğini belirtti. Giyilebilir teknolojiler ve akıllı yardımcı cihazlara da değinen Prof. Dr. Kanbul, “Akıllı cihazlar ve giyilebilir teknolojiler, engelli bireylerin günlük yaşamda daha bağımsız ve güvenli hareket etmelerini sağlıyor” ifadelerini kullandı. Engelli derneklerinin yapay zeka temelli projelerle hizmet kapasitelerini geliştirebileceğini de ifade eden Prof. Dr. Kanbul, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında kurulacak iş birliklerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. KKTC için uygulanabilir bir yapay zeka yol haritasının, engellilik hizmetlerinde dijital dönüşümün temelini oluşturacağını söyledi.