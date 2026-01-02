Bilimde, Teknolojide, Sanatta Küresel İmza: Yakın Doğu Üniversitesi 2025’i Zirvede Kapattı

2025’i dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri olarak kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, elde ettiği akademik başarılar, bilimsel keşifler, sanat projeleri, yerli mühendislik projeleri ve toplumsal katkı odaklı çalışmaları ile 2026’ya da iddialı bir

Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında gösterildiği 2025 yılında; bilimsel üretimden teknolojik yeniliklere, mühendislikten sanata, sağlıktan spora uzanan çok boyutlu başarılarıyla yalnızca bugünü değil, geleceği inşa eden bir üniversite olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Küresel Sıralamalarda Tarihi Başarılar

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2025 yılına damga vuran en önemli başarısı, Times Higher Education World University Rankings 2026 sonuçlarına göre dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alması oldu. Bu sonuçla Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs genelinde birinci, Türkiye genelinde ise ilk üç üniversite arasında gösterilerek küresel ölçekteki yerini bir kez daha tescilledi. Eğitim, araştırma, uluslararası iş birlikleri ve endüstriyel katkı gibi temel göstergelerde kaydedilen ilerleme, bu başarının sürdürülebilir bir akademik yapının sonucu olduğunu da ortaya koydu.

Bu güçlü akademik performans, Yakın Doğu Üniversitesi’nin toplumsal etki alanındaki kararlılığıyla da desteklendi. Times Higher Education’ın 2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’nda dünyanın en etkili 43’üncü üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla küresel ölçekte dikkat çekti. Yakın Doğu Üniversitesi, 92 ülkeden üniversitelerin sıralandığı Disiplinlerarası Bilim Sıralaması’nda ise dünya genelinde 110’uncu sırada yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, URAP 2024–2025 Dünya Alan Sıralaması’nda da on farklı bilim alanında dünyanın en iyileri arasında yer alarak çok yönlü akademik altyapısını bir kez daha ortaya koydu. Fizikten mühendisliğe, bilgisayar bilimlerinden tıp ve sağlık bilimlerine uzanan bu geniş yelpaze, üniversitenin disiplinler arası üretim kapasitesini küresel ölçekte görünür kıldı.

Bilimsel Üretkenlikte Güçlü Performans

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2025 yılı boyunca ortaya koyduğu akademik başarı, sayısal verilere de yansıdı. Üniversitenin, yıl içinde ev sahipliği yaptığı ya da katılım sağladığı ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve akademik etkinliklerin sayısını 1.500’ü aştı. Aynı dönemde Scopus ve Web of Science indekslerinde taranan bilimsel makale sayısı 2 bine yaklaşırken, üniversitenin araştırma kapasitesi ve uluslararası görünürlüğü de önemli ölçüde güçlendi. Araştırma odaklı bu yaklaşım, TÜBİTAK ve uluslararası projelerle desteklenerek Yakın Doğu Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası fon mekanizmalarında da güvenilir bir araştırma ortağı olduğunu ortaya koydu.

Bilim ve Teknolojide Gençlerin İmzası: TEKNOFEST’te İki Şampiyonluk

Bilimsel üretim ve araştırma başarısı, 2025 yılında Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin teknoloji odaklı yarışmalardaki performansına da yansıdı. TEKNOFEST KKTC 2025 finallerinde beş projeyle yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, iki şampiyonluk elde ederek hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni en fazla projeyle temsil eden üniversite oldu hem de yarışma tarihinde kürsüye çıkan tek Kıbrıs üniversitesi olarak öne çıktı.

Geleceği Şekillendiren Yenilikler

2025 yılı, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim dünyasına sunduğu tarihi bir keşifle de hafızalara kazındı. Üniversite kampüsündeki doğal göletten izole edilen ve tamamen yeni bir virüs türü olduğu belirlenen Alasiavirus’un dünya bilim literatürüne kazandırılması, üniversitenin biyomedikal araştırmalardaki uluslararası görünürlüğünü ve bilimsel derinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Bilimsel keşifleri, geleceğe yön verecek yapısal adımlar izledi. Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi’nin kurulmasıyla Yakın Doğu Üniversitesi, Türk yükseköğretimine önemli bir ilke daha imza atmış oldu. Fakülte, yapay zeka, siber güvenlik, veri analizi ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda yeni nesil uzmanlar yetiştirecek güçlü bir eğitim altyapısı ile ilk öğrencilerini aldı. Aynı dönemde faaliyete geçen Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi ise sağlık, tarım, çevre ve enerji alanlarında çığır açacak araştırmalar için uluslararası düzeyde stratejik bir bilim merkezi olarak konumlandı. Prof. Dr. Mehmet Öztürk başkanlığında kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nin bilimsel danışma kurulunda ise Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil ve Prof. Dr. Mehmet Toner yer aldı.

Kültür ve Sanatla Derinleşen Kampüs Vizyonu

Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahipliği yaptığı Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nin yanı sıra sayısı 500’e yaklaşan sergileri ve kampüsün her noktasını donatan sanat eserleri ile büyük bir sanat merkezi olarak da dikkat çekiyor. 2025’te açılışı yapılan GÜNSEL Sanat Müzesi ile kampüste yer alan müze sayısı da dörde yükselmiş oldu. GÜNSEL Sanat Müzesi, binin üzerinde eseri sanatseverlerle buluşturarak Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik bilgiyle sanatı buluşturan vizyonunu yeni bir boyuta taşıdı.

Yerli Mühendislikten Toplumsal Faydaya

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen mühendislik projeleri de 2025 yılında akademik bilgi ve yerli üretim gücünün doğrudan toplumsal faydaya dönüştü. GÜNSEL mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretilen sekiz arama-kurtarma aracı üst yapısı, Temmuz 2025’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na teslim edildi.

GÜNSEL ve Sancaklı İtfaiye iş birliğinde tasarlanarak kullanıma hazır hale getirilen yüksek donanımlı itfaiye arazözü ise Aralık 2025’te KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na teslim edildi. Özellikle orman yangınları ve zorlu arazi koşullarında yüksek etkinlik sağlamak üzere tasarlanan ve “Koca Yusuf” adı verilen araç; hem sabit pozisyonda hem de hareket halindeyken su atabilme kabiliyetiyle müdahale esnekliğini en üst seviyeye taşıyor.

Sağlıkta Güven, Sporda Sürdürülebilirlik

Yakın Doğu Üniversitesi’nin toplumsal katkı vizyonu, 2025 yılında sağlık alanında atılan güçlü adımlarla kendini gösterdi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi bünyesinde hizmete açılan Çocuk Acil Servisi, çocuklara özel olarak tasarlanan fiziki altyapısı, pediatrik acil tıp alanında uzmanlaşmış hekim ve sağlık personeli ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaya başladı. Çocuk hastaların acil sağlık hizmetlerine hızlı, güvenli ve nitelikli biçimde erişimini hedefleyen bu yapı, üniversitenin toplumsal sorumluluk anlayışının önemli bir göstergesi oldu.

Sağlık alanındaki bu güçlü altyapı, sporun sürdürülebilirliği ve sporcu sağlığının korunması hedefiyle spor alanına da taşındı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Futbol, Cimnastik, Avcılık, Kickboks ve Muaythai federasyonları ile imzaladığı sağlık sponsorluklarıyla; sporcuların koruyucu sağlık hizmetlerinden tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine kadar uzanan kapsamlı bir sağlık desteği de sunmaya başladı. Bu iş birlikleri sayesinde, sporcuların performanslarını güvenli koşullarda sürdürebilmeleri ve olası sağlık risklerine karşı bilimsel temelli sağlık hizmetlerine erişimleri güvence altına alındı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almanın sorumluluğuyla hareket ediyor, daha iyisi için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 2025 yılında elde ettikleri başarıların, uzun vadeli bir vizyonun eseri olduğunu vurguladı. “Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alması, bizim için yalnızca önemli bir akademik eşik değil; doğru yolda ilerlediğimizin güçlü bir göstergesidir” ifadesini kullanan Prof. Dr. Günsel, “Biz Yakın Doğu Üniversitesi’nde üretilen bilginin; topluma, ülkeye ve insanlığa doğrudan katkı sunmasını öncelikli bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz. 2025 yılı boyunca elde edilen bilimsel keşifler, mühendislik projeleri, sağlık yatırımları ve kültür-sanat alanındaki gelişmeler işte bu yaklaşımın somut çıktılarıdır” değerledirmesinde bulundu.

“Disiplinler arası çalışmaları teşvik eden, araştırmayı merkeze alan ve uluslararası iş birliklerini güçlendiren bir akademik ekosistem inşa etmeye devam ediyoruz. Kültür, sanat ve sporu da bu bütüncül yapının ayrılmaz parçaları olarak görüyoruz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “2026 yılına girerken hedefimiz; Yakın Doğu Üniversitesi’ni küresel akademik rekabette daha üst sıralara taşımak, bilimsel üretim ve etki alanını daha da genişletmek ve ülkemize uzun vadeli değer üretmeyi sürdürmektir. Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almanın sorumluluğuyla hareket ediyor, daha iyisi için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.