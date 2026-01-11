Cimnastiğin Yıldızları “Platinum Ödül Gecesi”nde Onurlandırıldı

Emek ve disiplinle 2025’e damga vuran sporcu ve antrenörler KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Platinum Ödül Gecesi” ile onurlandırdı. Gecede, 60 sporcu ve 22 antrenör ödül aldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun, 2025’te başarılarıyla öne çıkan sporcu ve antrenörlerini onurlandırmak amacıyla düzenlediği “Platinum Ödül Gecesi”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Near East Bank ve Dorana Hotel Lefkoşa’nın katkılarıyla düzenlenen gecede yıl boyunca gösterdikleri üstün performanslarla öne çıkan 18 okuldan, 60 sporcu ve 22 antrenör alkışlar eşliğinde ödüllerini aldı.

Cimnastik camiasını bir araya getiren ödül gecesi, yalnızca bir ödül töreni olmanın ötesinde; başarıların paylaşıldığı, birlik ve dayanışma duygusunun güçlendiği özel bir buluşma niteliği taşıdı. Gece, yeni sezon öncesinde sporcular ve antrenörler için güçlü bir motivasyon kaynağı olurken, cimnastik sporunun geleceğine dair umut veren bir atmosfer oluşturdu.

Ödül gecesi öncesinde ise KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen “2026 Ocak Cimnastik Antrenörlüğü Seminer Programı”nın ilk bölümü gerçekleştirildi. İki günlük organizasyon, eğitim ve gelişim odaklı içeriğiyle dikkat çekti. Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminer programında, alanında uzman akademisyenler ve eğitmenler tarafından güncel antrenman yaklaşımları, liderlik becerileri, performans yönetimi ve uygulamaya dayalı çalışmalar ele alındı. Antrenörlerin mesleki bilgi ve yetkinliklerini artırmayı amaçlayan seminer, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Hasan Sapsızoğlu: “Bu gece, emeğin, disiplinin ve başarının gecesi.”

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, ödül gecesinin kendileri için taşıdığı anlamın altını çizerek, “Bu gece, yıl boyunca emek veren sporcularımızı ve antrenörlerimizi aynı çatı altında buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gece, emeğin, disiplinin ve başarının gecesi” dedi. 18 okuldan, 60 sporcu ve 22 antrenörün ödül aldığını söyleyen Sapsızoğlu, ödül gecesi öncesinde de “2026 Ocak Cimnastik Antrenörlüğü Seminer Programı”nın ilk gününü tamamladıklarını hatırlattı.

Böylesine kapsamlı bir organizasyonu hayata geçirmenin kendileri için özel bir anlam taşıdığını dile getiren KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, “Uzun zamandır seminerlerimizi online yapıyorduk. Bugün Yakın Doğu Ailesi’nin çok büyük destekleriyle hem seminerimizi hem de ödül gecemizi bir araya getirerek dolu dolu bir hafta sonu geçirdik” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin federasyonlara yönelik sunduğu sponsorluk ve altyapı desteklerinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Sapsızoğlu, spor federasyonlarının en büyük sorunlarından birinin organizasyonlar için uygun alan bulmak olduğunu dile getirerek “Yakın Doğu ailesinin tüm imkanlarını bizlere açması, federasyonların üzerinden çok büyük bir yükü aldı” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin federasyonlara resmi sağlık sponsoru olmasının da son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Hasan Sapsızoğlu, “Tüm çocuklarımıza eşit ve kapsamlı sağlık hizmeti sunulması bizler için çok değerli. Bu hassasiyetleri için Yakın Doğu Ailesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.