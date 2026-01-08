  • BIST 11985.55
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHalep'te sokağa çıkma yasağı: Suriye ordusu SDG’ye operasyona başlıyor

Okul Öncesinde Çok Kültürlü Etkileşim Semineri Gerçekleştirildi

» »
Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen seminerde, okul öncesi dönemde çok kültürlü eğitim anlayışı tüm yönleriyle ele alınırken; öğretmen adayları, farklı kültürel geçmişlere sahip çocukların sınıf içi etkileşimlerini desteklemeye yönelik kapsayıcı yaklaş
Okul Öncesinde Çok Kültürlü Etkileşim Semineri Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Öğrenci Dekanlığı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü iş birliğiyle, okul öncesi eğitimde çok kültürlü yaklaşımları ve sınıf içi çocuk etkileşimlerini ele alan “Okul Öncesi Dönemde Çok Kültürlü Eğitim ve Sınıf İçi Çocuk Etkileşimi Semineri” düzenlendi. Seminere, Çocuk Gelişim Uzmanı ve Aile Danışmanı İdil Şengöz Tosun konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, okul öncesi dönemde çok kültürlü eğitim anlayışının önemi, farklı kültürel geçmişlere sahip çocukların sınıf içindeki etkileşim süreçleri ve öğretmenin kapsayıcı rolü ele alındı. İdil Şengöz Tosun, erken çocukluk döneminde kültürel çeşitliliğe duyarlı eğitim ortamlarının çocukların sosyal-duygusal gelişimi, empati becerileri ve akran ilişkileri üzerindeki olumlu etkilerini örnekler üzerinden aktardı.

Seminerin moderatörlüğünü; Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı aynı zamanda Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu üstlendi. Etkinlik, katılımcılara interaktif tartışma ve deneyim paylaşımı fırsatı da sunarak, eğitimde çok kültürlü yaklaşımların önemine dikkat çekti. Soru cevap bölümüyle son bulan etkinlikte, Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu, İdil Şengöz Tosun’a teşekkür belgesi takdim etti.

Öğretmenlere rehber olacak öneriler paylaşıldı!

Sınıf içi çocuk etkileşimlerini güçlendirmeye yönelik uygulamalara da değinilen seminerde; aidiyet duygusu, farklılıklara saygı, iletişim becerileri ve pozitif sınıf iklimi oluşturma konularında öğretmenlere rehber olacak öneriler paylaşıldı. Etkinlikte ayrıca; çok kültürlü sınıf ortamlarında karşılaşılabilecek durumlar, çözüm yolları ve öğretmenin rehberlik rolü de ele alındı. Ayrıca, aile katılımının çok kültürlü eğitim sürecindeki rolüne vurgu yapılarak, okul–aile iş birliğinin çocukların kültürel farkındalıklarının gelişimine katkısı üzerinde duruldu. Seminer, öğretmen adaylarının mesleki donanımlarını güçlendirmelerine ve farklı kültürlere duyarlı eğitim uygulamalarına yönelik bakış açılarını zenginleştirmelerine katkı sağladı.

Çok kültürlülükte yetişkin farkındalığının önemi vurgulandı!

Moderatör Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada öğretmen ve ebeveynlerin çok kültürlülüğe yönelik farkındalık sahibi olmaları gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu , yetişkinlerin bilinçli bir yaklaşım sergilemeleri durumunda çocukların da bu yönde olumlu davranışlar geliştirdiklerini ifade etti. Okul öncesi eğitimde çok kültürlü yaklaşımın yalnızca akademik değil, aynı zamanda toplumsal uyum ve barış kültürünün temellerini oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Toklu, bu tür etkinliklerin öğretmen adaylarının mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liselilere Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Eğitimi!30 Aralık 2025 Salı 12:15
  • Gollifa ile Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma!30 Aralık 2025 Salı 09:59
  • KKTC Sanayisinde Dijital Dönüşüm Hamlesi!29 Aralık 2025 Pazartesi 18:39
  • Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yerli Güç: Yeni Nesil İtfaiye Arazözü “Koca Yusuf” Teslim Edildi25 Aralık 2025 Perşembe 12:09
  • Şap Hastalığı Hakkında Merak Edilenler: Uzmanlar Alınması Gereken Önlemleri Anlattı23 Aralık 2025 Salı 09:24
  • Kelebeklerin Geleceği İçin Kıtalar Arası Dayanışma!23 Aralık 2025 Salı 09:22
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nden Otel Çalışanlarına Sürdürülebilirlik Eğitimi22 Aralık 2025 Pazartesi 17:22
  • Sanat, Hafıza ve Gelecek Aynı Sergide19 Aralık 2025 Cuma 18:53
  • 2025’in Son Sergisi Günsel Tower’da Açılıyor!17 Aralık 2025 Çarşamba 17:20
  • Gururlandıran Dünya, Avrupa ve Kıbrıs Birincilikleri!16 Aralık 2025 Salı 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti