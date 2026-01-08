Okul Öncesinde Çok Kültürlü Etkileşim Semineri Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Öğrenci Dekanlığı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü iş birliğiyle, okul öncesi eğitimde çok kültürlü yaklaşımları ve sınıf içi çocuk etkileşimlerini ele alan “Okul Öncesi Dönemde Çok Kültürlü Eğitim ve Sınıf İçi Çocuk Etkileşimi Semineri” düzenlendi. Seminere, Çocuk Gelişim Uzmanı ve Aile Danışmanı İdil Şengöz Tosun konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, okul öncesi dönemde çok kültürlü eğitim anlayışının önemi, farklı kültürel geçmişlere sahip çocukların sınıf içindeki etkileşim süreçleri ve öğretmenin kapsayıcı rolü ele alındı. İdil Şengöz Tosun, erken çocukluk döneminde kültürel çeşitliliğe duyarlı eğitim ortamlarının çocukların sosyal-duygusal gelişimi, empati becerileri ve akran ilişkileri üzerindeki olumlu etkilerini örnekler üzerinden aktardı.

Seminerin moderatörlüğünü; Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı aynı zamanda Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu üstlendi. Etkinlik, katılımcılara interaktif tartışma ve deneyim paylaşımı fırsatı da sunarak, eğitimde çok kültürlü yaklaşımların önemine dikkat çekti. Soru cevap bölümüyle son bulan etkinlikte, Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu, İdil Şengöz Tosun’a teşekkür belgesi takdim etti.

Öğretmenlere rehber olacak öneriler paylaşıldı!

Sınıf içi çocuk etkileşimlerini güçlendirmeye yönelik uygulamalara da değinilen seminerde; aidiyet duygusu, farklılıklara saygı, iletişim becerileri ve pozitif sınıf iklimi oluşturma konularında öğretmenlere rehber olacak öneriler paylaşıldı. Etkinlikte ayrıca; çok kültürlü sınıf ortamlarında karşılaşılabilecek durumlar, çözüm yolları ve öğretmenin rehberlik rolü de ele alındı. Ayrıca, aile katılımının çok kültürlü eğitim sürecindeki rolüne vurgu yapılarak, okul–aile iş birliğinin çocukların kültürel farkındalıklarının gelişimine katkısı üzerinde duruldu. Seminer, öğretmen adaylarının mesleki donanımlarını güçlendirmelerine ve farklı kültürlere duyarlı eğitim uygulamalarına yönelik bakış açılarını zenginleştirmelerine katkı sağladı.

Çok kültürlülükte yetişkin farkındalığının önemi vurgulandı!

Moderatör Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada öğretmen ve ebeveynlerin çok kültürlülüğe yönelik farkındalık sahibi olmaları gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu , yetişkinlerin bilinçli bir yaklaşım sergilemeleri durumunda çocukların da bu yönde olumlu davranışlar geliştirdiklerini ifade etti. Okul öncesi eğitimde çok kültürlü yaklaşımın yalnızca akademik değil, aynı zamanda toplumsal uyum ve barış kültürünün temellerini oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Toklu, bu tür etkinliklerin öğretmen adaylarının mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.