Engelsiz Bilişimde Ortak Akıl, Ortak Gelecek!

Yakın Doğu Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen 13. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirdi. Etkinlikte; iki gün boyunca, erişilebilir dijital hizmetler, kapsayıcı eğitim uygulamaları ve engelsiz bilişim alanındaki güncel yaklaşımlar ele alındı.

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, birçok paydaşın katkısıyla bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “KKTC Engelsiz Bilişim Günleri”, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Erişilebilir ve kapsayıcı bir dijital gelecek hedefiyle düzenlenen etkinlik, kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu. Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen organizasyon; zengin içerikli oturumları ve nitelikli paylaşımlarıyla büyük ilgi gördü.

13. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri’nin açılış töreninin açılış konuşmaları Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özhan Kalaç ile Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Zehra Altınay tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX da bir konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan paydaşlara, erişilebilirlik alanındaki çalışmaları ve iş birlikleri dolayısıyla “Prof. Dr. Mehmet Altınay KKTC Engelsiz Bilişim Günleri Hizmet Ödülü” plaketleri takdim edildi. Program kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, etkinliğin paydaşlarını kabul ederek, engelsiz ve kapsayıcı bir dijital toplum hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erişilebilir Dijital Hizmetler ve Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları masaya yatırıldı!

İki gün süren ve altı oturumdan oluşan etkinlikte; ilk gün “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapsayıcı Kütüphanecilik Hizmetleri”, “AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi”, “Türkiye’de Özel Sektörde Engelsiz Bilişim Çalışmaları” ve “KKTC Engelsiz Bilişim Çalışmaları” başlıkları ele alınırken, ikinci gün ise “Web Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik Atölyesi” ile “Empati Yetmez: Özel Eğitimde Teknoloji Bilgisi Zorunlu mu?” konuları değerlendirildi.

Nilden Bektaş Erhürman: “Yapılan çalışmaları yakından takip ediyor, iletilen görüş ve öneriler doğrultusunda yol gösterici olmayı amaçlıyoruz.”

Konuşmasına “Hepiniz evinize hoş geldiniz” ifadeleriyle başlayan Nilden Bektaş Erhürman, bu anlamlı çabanın bir parçası olmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade etti. Sürdürülebilirliğin yalnızca çevrenin korunmasıyla sınırlı olmadığını belirten Erhürman, “Çevrenin sürdürülebilir olmasını isterken aslında toplumun sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz” dedi. Havanın, suyun ve toprağın korunmasının yanı sıra insanı merkeze alan bir anlayış benimsediklerini söyleyen Erhürman, bu yaklaşımın temelinde kimseyi geride bırakmama ilkesinin yer aldığını dile getirdi. Toplumun tüm kesimlerini kapsayan eşitlikçi bir bakış açısının önemine dikkat çeken Erhürman, “Her yaştan ve her statüden insanla birlikte, dengeli ve eşit bir şekilde ilerlemek gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bu anlayışın, gelecek nesillere güçlü ve adil bir insan hakları mirası bırakmanın en etkili yolu olduğunu belirtti.

Engelsiz Bilişim Günleri’nin kalıcı ve sürdürülebilir sonuçlar doğuracağına olan inancını da dile getiren Erhürman, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu alana özel bir birim oluşturulduğunu söyledi. “Bu konularla ilgili bir birim kurduk. Yapılan çalışmaları yakından takip ediyor, iletilen görüş ve öneriler doğrultusunda yol gösterici olmayı amaçlıyoruz” diyen Erhürman, erişilebilirlik ve kapsayıcılık konusundaki kararlılıklarının net olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Erişilebilirliği bir tercih değil, ortak bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

“Engelsiz Bilişim Günleri; dijital dünyada eşitlik, katılım ve insan onurunu merkeze alan bir duruşun istikrarlı ifadesidir” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Engelsiz Bilişim Günleri’nin tam 13 yıldır, Yakın Doğu Üniversitesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde, kararlılıkla ve artan bir etkiyle sürdürülüyor olmasının önemini vurguladı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Aynı değerleri paylaşan, bilimi toplumsal sorumlulukla buluşturan bu iki üniversitenin, erişilebilirlik gibi evrensel bir hedef etrafında yıllardır yan yana durması, akademinin dönüştürücü gücüne dair güçlü bir örnektir” ifadesini kullandı.

Konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası alandaki başarılarına değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üniversitenin toplumsal faydayı kurumsal kimliğinin merkezine yerleştiren bir anlayışla hareket ettiğini vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education 2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’nda dünyanın en etkili 43’üncü üniversitesi olarak gösterilmesinin, bu yaklaşımın uluslararası düzeydeki en somut karşılığı olduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Times Higher Education 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasına girmesini tarihi bir başarı olarak nitelendiren Prof. Dr. Şanlıdağ, elde edilen sonucun yalnızca akademik performansla değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle üreten bir üniversite modelinin doğal sonucu olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Rana Kibar: “Akademi ile bilimin bir araya geldiği her platform, toplumsal farkındalığı artıran yeni bakış açıları kazandırır.”

Engelsiz bilişimin yalnızca teknik bir uzmanlık alanı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise “Bugün görüyoruz ki engelsiz bilişim, hayatın ve sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir” ifadelerini kullandı. Üniversitelerin temel görevlerinin eğitim, öğretim ve araştırma-geliştirme olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Rana Kibar, toplumsal katkının da en az bu alanlar kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak yürüttükleri çalışmalarda toplumsal faydayı öncelediklerini belirten Prof. Dr. Kibar, Şubat ayında Manisa’da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen kariyer fuarını örnek gösterdi. “Bu organizasyonu farklı kılan en önemli özellik, engelsiz bir kariyer fuarı olarak tasarlanmış olmasıdır” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Rana Kibar, fuarda tüm öğrenciler için dijital ve fiziksel erişilebilirliğin sağlandığını belirtti. “Akademi ile bilimin bir araya geldiği her platform, toplumsal farkındalığı artıran yeni bakış açıları kazandırır” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Rana Kibar, etkinliğin bu yönüyle de büyük bir değer taşıdığını dile getirdi.

Dr. Mustafa Özhan Kalaç: “Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında engelsiz bilişim alanında çok güçlü bir köprü kurduk.”

Etkinlikte konuşan Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özhan Kalaç, engelli bireylerin yaşamın her alanında aktif biçimde yer alabilmesi için teknolojinin hayati bir rol üstlendiğini vurguladı. Engelsiz bilişim çalışmalarının 2011 yılında başlatıldığını hatırlatan Dr. Kalaç, “Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımı için teknolojiyi erişilebilir kılmak zorundayız” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi iş birliği ve KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başlatılan sürecin önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Dr. Kalaç, bu iş birliğinin iki ülke arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu vurguladı. Dr. Kalaç, “Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında engelsiz bilişim alanında çok güçlü bir köprü kurduk” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayları’na da değinen Dr. Mustafa Özhan Kalaç, yapılacak yeni çalışmalar ve sağlanacak desteklerle engelli bireylerin bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. “Kütüphaneler, herkes için erişilebilir hale geldiğinde bilgi gerçekten toplumsallaşır” ifadelerini kullanan Dr. Kalaç, bu yöndeki iş birliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Zehra Altınay: “KKTC Engelsiz Bilişim Platformu’nun temel amacı, yalnızca etkinlikler üretmek değil, bu çalışmaları kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek.”

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Zehra Altınay ise “Bu noktaya gelmemizde en büyük gücümüz, paydaşlarımızın desteği ve özellikle sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışma oldu” ifadelerini kullandı. Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi olarak KKTC Engelsiz Bilişim Platformu’nu yıllar önce büyük bir motivasyonla hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Altınay, “Platformu kurarken temel hedefimiz bu çalışmaları sürdürülebilir kılmaktı” dedi.

Konuşmasında ülke gündeminin en önemli başlıklarından birinin engelli istihdamı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Zehra Altınay, bu alanda yürütülen yapılandırma ve uygulama çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti. Özellikle farkındalık yaratılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Altınay, işaret dili tercümanı ve çevirmeni istihdamının kamusal ve özel alanlarda öncelikli konular arasında yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Ai. Prof. DUX: “Teknolojiyi sonradan uyarlamak yerine, en baştan erişilebilir şekilde tasarlamak zorundayız.”

Bir dijital hizmetin herkes tarafından erişilebilir olmasının “kimseyi geride bırakmayan bir toplum” anlayışının temel göstergelerinden biri olduğunu dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, web sitelerinin ekran okuyucularla uyumlu olması, uygulamaların işaret dili ve altyazı desteği sunması gibi örneklerin kapsayıcı yaklaşımın somut yansımaları olduğunu söyledi.

Yapay zeka teknolojilerinin metin sadeleştirme, görsel betimleme, konuşmayı yazıya dönüştürme, işaret dili ve altyazı çözümleri gibi alanlarda önemli imkanlar sunduğunu belirten Ai. Prof. DUX, bu sayede eğitimde kişiselleştirilmiş destek ve fırsat eşitliğinin güçlendirilebileceğini dile getirdi. Günümüzde sesli ve etkileşimli yapay zeka uygulamalarının bilgiye erişimi dönüştürdüğünü belirten Ai. Prof. DUX, “Yapay zeka artık yalnızca yanıt veren bir sistem değil; kullanıcıyı dinleyen, ona uyum sağlayan ve birlikte öğrenen bir dijital eşlikçi haline geliyor” dedi. Ancak bu dönüşümün, kapsayıcı tasarım anlayışıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Ai. Prof. DUX, “Teknolojiyi sonradan uyarlamak yerine, en baştan erişilebilir şekilde tasarlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.