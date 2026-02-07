Mehmet Kale Kişi: Erken seçim kaçınılmaz, halk refah için CTP iktidarını istiyor

umhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ve Kıbrıs sorununa dair değerlendirmelerde bulundu. Kişi, memleketin derin bir çöküş yaşadığını, daha önce hiç bu kadar kötü bir yönetim olmadığını ifade ederek erken seçimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı ve “CTP, ülkenin yaşadığı yıkımı ve çöküşü tamir etmek için iktidara hazırlanıyor. Erken seçimle gelecek CTP iktidarı halkı refaha kavuşturacak” dedi.

“Komitelerimiz aralıksız çalışarak her alanda politikalar üretiyor”

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, ülkenin derin bir çöküş yaşadığını ifade ederek “En erken zamanda erken seçime gidilmesi gerek, biz bu yıl yerel ve genel olmak üzere iki tane seçim bekliyoruz” dedi. Sadece seçim odakları çalışmadıklarını da ifade eden Kişi, ülkenin yaşadığı yıkımı tamir etmek için iktidara hazırlandıklarını vurguladı ve bu yönde çalıştıklarını belirtti. “Eğitim, sağlık, çevre, enerji ve diğer bütün alanlarda komitelerimiz aralıksız bir şekilde çalışarak politikalar üretiyor. Biz iktidara geldiğimizde halka bir şeylerin değiştiğini göstermek için hazırlıklara başladık ve bunun sorumluluğunu taşıyoruz” diyen Mehmet Kale Kişi, komitelerin çalışmalarının ardından düzenlenecek çalıştay ile 5 yıllık iktidar süreçlerinde programlarını bütçeleri hazır bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi ve politikalarını üretirken de halk başta olmak üzere bütün paydaşlarla temas halinde olduklarını kaydetti.

“Hükümet her gün alarm veriyor… Üstel bundan kaçamaz, erken seçime gidilmeli”

Kişi, yerel ve genel seçimlerin aynı anda yapılmasının mümkün olmadığını ifade ederek bunun siyasi ve teknik nedenleri olduğundan bahsetti. “Seçim takvimlerini birleştirmek siyasi partiler ve seçmen açısından uygun değil” diyen Kişi, ayrıca Başbakan Üstel’in başbakanlık sürecini ‘yanlış iliklenmeye başlayan bir gömlek’ şeklinde değerlendirdi ve “Bütün kurumlar yozlaşmaya, çürümeye devam ediyor ve bu düzeni sürdürmek isteyen hükümet her gün alarm veriyor, Üstel bundan kaçamaz. Bu yılın ilk yarısında erken seçime gidilmeli” şeklinde konuştu.

“Karma oy ve Anayasa Refendum’u, küçük siyasi hesaplaşmalar için kullanılamaz”

Karma oy ve Anayasa Refendum’u ile ilgili konuşan CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, karma oya ilkesel olarak karşı olduklarını ve Anayasa Refendum’un da bir ihtiyaç olduğunu söyledi. “Şu anda tartışılan karma oy ve Anayasa Referandum’u iyi niyet taşımıyor. Bu konular küçük siyasi hesaplaşmalar için kullanılamaz” diyen Kişi, Üstel’in karma oyu kaldırmak istemesinin arkasında ‘demokratikleşme’ olmadığını ifade ederek her iki konunun da erken seçim tarihini ertelemek için kullanıldığını vurguladı. Kişi, hükümet tarafının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi bir yenilgi yaşadığını hatırlatarak “Ünal Üstel erken seçimde de bunun yaşanacağını biliyor, o yüzden karma oy ve Anayasa Referandum’unu siyasileştirerek bahane olarak öne sürüyor” şeklinde konuştu.

“Erhürman’ın seçilmesiyle Hristodulidis’in yarattığı tablo değişmeye başladı”

Mehmet Kale Kişi, programın devamında Kıbrıs sorunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak çözümünün tek başına Kıbrıslı Türk iradesiyle birlikte şekillenemeyeceğini ifade etti ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Hristodulidis’in sıkışmaya başladığına dikkat çekti. Mehmet Kale Kişi, “Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce, kötü yönetilen bir cumhurbaşkanlığı değil yönetilmeyen bir cumhurbaşkanlığı vardı, dolayısıyla Hristodulidis çok rahat bir alanda, üstünde baskı olmadan kendi politikasını tek taraflı olarak yürütüyordu. Erhürman’ın seçilmesiyle bu tablo değişmeye başladı” dedi ve Erhürman’ın tutarlı bir şekilde ilerlediğini de altını çizdi.

“Hristodulidis tehlikeli bir oyun oynuyor”

Kıbrıs’ın konumu gereği bölgedeki ve dünyadaki olaylardan etkilendiğine dikkat çeken CTP Genel Sekreteri Kişi, Rum Lider Hristodulidis’in silahlanarak ve uluslararası aktörlerle silah anlaşmaları yaparak tehlikeli bir oyun oynadığını söyledi ve bunun adamız için çok tehlikeli hamleler olduğunu vurguladı. Hristodulidis’in tavrının barıştan uzak olduğunu da sözlerine ekleyen Kişi, “Silahlanması kadar şövenist açıklamaları da iki toplum arasındaki ilişkileri geriyor” dedi.

“2026’da toplumu refaha kavuşturacak politikalarla güçlü bir CTP iktidarı olacak”

Mehmet Kale Kişi, ülke gündemindeki ve Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananlara dikkat çekerek Meclis’in yasa yapıcı niteliğini bile kaybetmiş durumda olduğunu dile getirdi. Hükümetin, muhalefeti görmezden ve duymazdan geldiğini ifade eden Kişi, sözlerini “Hiç olmadığı kadar derin bir umutsuzluk var. 2026 yılında erken seçimle iktidar halkın, umudun olacak. Biz CTP olarak üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız ve toplumu refaha kavuşturacak politikalarla güçlü bir CTP iktidarı olacak” şeklinde tamamladı.