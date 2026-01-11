Astım Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar Masaya Yatırıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Astımda Tanı, Tedavi ve Yönetim” etkinliği ile uzmanlar, hasta yönetimine ilişkin güncel yaklaşımları ele aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, hekimlerin mesleki bilgi ve becerilerini güncel tutmaya yönelik eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Tıp Fakültesi ve Sürekli Tıp Eğitimi kapsamında düzenlenen “Astımda Tanı, Tedavi ve Yönetim” başlıklı etkinlik, astım hastalığına yönelik güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarının ele alındığı bir eğitim programı olarak gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte; Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Fikri Koray konuşmacı olarak yer aldı. Dr. Koray, astımın tanı sürecinde dikkat edilmesi gereken klinik bulgular, tedavi seçenekleri ve hasta yönetimine ilişkin güncel uygulamalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinliğin danışmanlığını, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nerin Nadir Bahçeciler Önder üstlenirken; moderatörlüğünü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ile Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü Prof. Dr. Emrah Ruh yaptı. Soru-cevap bölümüyle interaktif bir şekilde tamamlanan etkinlik, hekimlerin güncel bilimsel veriler ışığında bilgi paylaşımında bulunmasına ve klinik uygulamalara yönelik deneyimlerini geliştirmesine katkı sağladı.

Astımda tanı ve klinik değerlendirme...

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Fikri Koray, astım hastalığının tanı sürecinde doğru öykü alımı ve klinik bulguların değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Sunumunda, astımın farklı yaş gruplarında gösterdiği klinik özellikleri ele alan Dr. Koray; güncel kılavuzlar doğrultusunda uygulanan tedavi yaklaşımları, ilaç tedavisinde doğru planlama ve bireyselleştirilmiş hasta yönetimi konularında kapsamlı bilgiler paylaştı. Ayrıca astım ataklarının önlenmesine yönelik koruyucu stratejiler, tedaviye uyumun artırılması ve hasta-hekim iletişiminin tedavi başarısındaki rolü üzerinde duran Dr. Koray, klinik uygulamalarda sık karşılaşılan sorunlara ilişkin örnekler de sundu.