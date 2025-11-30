  • BIST 10898.7
Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği “Okul Öncesi Eğitimde Çocuk Hakları Paneli”, erken yaşta hak bilinci, güvenlik ve koruyucu sosyal hizmetlere ilişkin çok yönlü uzman değerlendirmelerini bir araya getirerek güçlü bir farkındalık platformu oluşturdu.
Çocuk Hakları İçin Ortak Ses: Uzmanlar Yakın Doğu Üniversitesi’nde Buluştu

Çocuk haklarının korunması ve erken yaşta farkındalık kazandırılması, sağlıklı bir toplumun temel taşlarından biridir. Bu bilinçle hareket eden Yakın Doğu Üniversitesi, çocuk haklarına dair önemli bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla “Okul Öncesi Eğitimde Çocuk Hakları Paneli” düzenledi. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü, Atatürk Eğitim Fakültesi ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi iş birliğiyle düzenlenen panel, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar, panelde çocuk haklarının erken yaşta farkındalıkla kazandırılmasının önemine dikkat çekerken, okul öncesi eğitimde çocukların gelişim ve haklarının korunmasına yönelik güncel çalışmalar ve projeleri paylaştı. Panelde; “Erken Çocuklukta Hak Temelli Hizmet Modelleri ve Sosyal Devletin Rolü”, “Aileyi Güçlendirmek: Çocuk Haklarının Temel Koruyucu Kalkanı”, “Çocuk Hakları Hukuku: Okul Öncesi Eğitimde Yasal Sorumluluklar”, “0–6 Yaş Döneminde Koruyucu-Önleyici Sosyal Hizmet Yaklaşımları ve Okul Öncesinin Gücü”, “Sınıf İçinde Hak Temelli Yaklaşım: Öğretmenin Günlük Uygulamaları”, “Erken Çocuklukta Dijital Güvenlik: Çocukların En Savunmasız Olduğu Alan” konuları ele alındı.

Moderatörlüğünü, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu’nun üstlendiği panelin açılış konuşmasını, Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Kulüp Başkan Yardımcısı Ahmet Dursun Dağcı yaptı. Çocuk haklarının görünür, uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasının oldukça önemli bir konu olduğunu belirten Ahmet Dursun Dağcı, “Erken yaşlarda hak bilinci oluşturmak; eğitimcilerin, ailelerin ve sosyal hizmet mekanizmalarının ortak sorumluluğudur” dedi. Panelin sonunda ise konuşmacılara, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu olduğu tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Erken çocuklukta hak ve güvenlik masaya yatırdı...

Alanında uzman birçok ismi bir araya getiren panelde, erken çocukluk döneminde çocuk haklarının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çok yönlü yaklaşımlar ele alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Daire Memuru Sıla Murat, erken çocuklukta sosyal devletin sorumluluklarını ve hak temelli hizmet modellerinin önemini vurguladı. Ecevit, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda risk tespiti, erken müdahale ve aile destek mekanizmalarının okul öncesi kurumlarla güçlü iş birliği içinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. SOS Çocuk Köyü Aile Güçlendirme Proje Koordinatörü Anıl Görkem, çocuk haklarının korunmasında en etkili koruyucu mekanizmanın “aileyi güçlendirmek” olduğunu belirtti. Çocukların kurum bakımına ihtiyaç duymadan, kendi aile ortamlarında desteklenebilmesi için psikososyal, ekonomik ve ebeveyn danışmanlığı içeren bütüncül modeller paylaştı.

Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Av. Laden Asilzade, okul öncesi eğitimde çocuk haklarının hukuki temelini ve öğretmenlerin yasal sorumluluklarını sade ve anlaşılır bir çerçevede aktardı. Eğitim ortamında ihmal ve istismar şüphesinde izlenmesi gereken hukuki yolları açıklayarak paydaşların sorumluluklarını netleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nden Uzm. Barış Başel, 0–6 yaş döneminde koruyucu ve önleyici sosyal hizmetlerin neden hayati olduğunu anlattı. Travma belirtilerinin erken tespiti, kurum içi koruyucu uygulamalar ve çocuğa yönelik ihmal–istismar risk faktörleri üzerine önemli değerlendirmeler yaptı.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu Sınıf Öğretmeni Uzm. Leyla Şahin Akın, sınıf içinde çocuk haklarının günlük uygulamalarla nasıl yaşatılabileceğini somut örneklerle aktardı. Katılım hakkından pozitif disipline kadar birçok başlıkta öğretmenin iletişim dili ve sınıf içi pratiklerinin çocukların hak bilincini güçlendirdiğini vurguladı. Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ ise erken çocuklukta dijital dünyanın görünmez risklerine dikkat çekti. Ekran maruziyeti, kişisel veri güvenliği, siber zorbalık ve etik dijital araç kullanımı gibi konularda aile ve öğretmenlere yol gösterici stratejiler sundu.

