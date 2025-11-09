  • BIST 10924.53
Türk Dünyası Sinemacılar Forumu’nda Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, Kıbrıs Türk sinemasının tarihini ve Türk dünyasındaki önemini anlattı.
Türk Dünyası Sinemacıları İstanbul'da Buluştu

Türk dünyasının kültürel mirasını sinema aracılığıyla güçlendirmeyi amaçlayan “Türk Dünyası Sinema Forumu ve Ödüllü Belgesel Film Gösterimi”, İstanbul Üniversitesi’nde yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, “Kıbrıs’ta Sinema” başlıklı sunumuyla Kıbrıs Türk sinemasının tarihsel gelişimini ve Türk dünyasındaki önemini kapsamlı bir şekilde paylaştı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen forum, Türk dünyasında sinema alanındaki iş birliğini artırmak ve kültürel etkileşimi güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Etkinlikte Azerbaycan, Bulgaristan, Gagauzya, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi  10 farklı ülkeden, birçok sinemacı bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği Başkanı Renan Bilek, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Sait Türkhan, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı Başkanı Erdoğan Erdoğdu ve vakıf yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Çok sayıda akademisyen ve kültür-sanat insanının yer aldığı program, Türk dünyasında kültürel ve sanatsal iş birliğini güçlendiren önemli bir platform oldu.

1960’tan günümüze Kıbrıs sinemasının toplumsal ve kültürel etkileri masaya yatırıldı

Moderatörlüğünü Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Kahraman’ın üstlendiği oturumda söz alan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, “Kıbrıs’ta Sinema” başlıklı sunumunda, 1912’den günümüze Kıbrıs Türk sinemasının tarihsel gelişimini kapsamlı bir şekilde ele aldı. Prof. Dr. Fevzi Kasap, Lefkoşa’da sinemacı Ali tarafından yapılan ilk film gösterimlerinden, İngiliz sömürge döneminde sinemanın propaganda aracı olarak kullanımına; 2’inci Dünya Savaşı’nda Kıbrıslı Rum ve Türk askerlerinin İngilizlere bağlı asker kaydı için düzenlenen film gösterimlerinden, 1950’lerde Türkiye’de Yeşilçam’ın Kıbrıs temalı filmlerine ve 1974 Barış Harekatı’nı konu alan sinemaya kadar uzanan süreçteki önemli gelişmeleri örneklerle aktardı.

Prof. Dr. Kasap, sunumunda Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve kültür inşasında sinemanın oynadığı kritik rolü vurguladı. Özellikle kısa ve belgesel filmlerin toplumsal hafızayı canlı tutmada ve genç kuşaklara kültürel mirası aktarmada önemli bir araç olduğunu belirten Prof. Dr. Fevzi Kasap, ayrıca Kıbrıs sinemasının ortak tarih ve dil birikimi üzerinden Türk dünyasındaki diğer topluluklarla kültürel diyaloğu güçlendirdiğine dikkat çekti.

    ÇOK OKUNANLAR
