Geleceğin Diş Hekimleri, Bilim ve Eğlenceyi Bir Arada Yaşadı!

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Diş Hekimliği Haftası kapsamında düzenlenen “Diş Hekimliği Güz Sempozyumu” iki gün boyunca bilgi ve eğlenceyi buluşturdu. Sempozyumda dijital uygulamalardan estetik restorasyonlara, implant yönetiminden yapay zekaya kadar güncel diş hekimliği konuları ele alındı. Etkinlik kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2025-2026 Akademik yılı “Beyaz Önlük Giyme Töreni” de gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Öğrenci Dekanlığı ve Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (NCADS) iş birliğinde düzenlenen ve iki gün süren “Diş Hekimliği Güz Sempozyumu”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sosyal aktivitelerle akademik içerikleri bir araya getiren sempozyum, öğrencilerin mesleki gelişimine önemli katkılar sağlayarak diş hekimliği alanındaki güncel yaklaşımların paylaşılmasına değerli bir zemin oluşturdu.

Sempozyumun ilk günü, öğrencilerin bilgi ve becerilerini eğlenceli bir atmosferde sergileyebildiği çeşitli etkinliklerle başladı. Satranç Turnuvası, Puzzle Yarışması ve Genel Kültür Bilgi Yarışması’nda keyifli rekabet yaşanırken, Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Kulübü’nün sahne aldığı açılış müzikali programa enerjik bir başlangıç yaptı. Etkinliklerin sonunda ise ilk gün ödül töreniyle tamamlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyumun ikinci günü ise bilimsel oturumlara ayrıldı. Sempozyumun açılış konuşmalarını, sırasıyla; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Dt. Turhan Ulutekin, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özay Önöral ve NCADS Öğrenci Birlik Başkanı Stajyer Diş Hekimi Berkay Hamurcu yaptı. Güncel akademik bilgiler ve klinik deneyimlerin paylaşıldığı sempozyumda, alanında uzman akademisyenler ve diş hekimliği öğrencileri güncel yaklaşımları ve klinik deneyimleri paylaştı. Oturumlar boyunca gerçekleştirilen soru-cevap bölümleri, katılımcıların aktif katılımını destekledi ve bilgi paylaşımını zenginleştirdi. Sempozyumun ardından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2025-2026 Akademik yılı “Beyaz Önlük Giyme Töreni” de gerçekleştirildi.

Dijitalden Estetiğe, İmplanttan Yapay Zekaya, Bilgi ve Eğlenceye…

Beş oturumla tamamlanan sempozyumda, Doç. Dr. Çağatay Dayan “Dijital ve Geleneksel Oklüzal Splintler” konusunu ele alırken, Stj. Dt. Ege Erdoğan, “Endodontik Ağrıları Taklit Eden Nonodontolojik Ağrılar” başlıklı sunumunda, diş kaynaklı olmayan ağrıların tespitine yönelik ipuçları verdi. Stj. Dt. Cansu Aşkar ise “Geçmişten Günümüze Estetik Restorasyonlar” konusuyla estetik diş hekimliğinin tarihçesini ve güncel uygulama trendlerini sundu. Doç. Dr. Uğur Mercan, “Geriatrik Hastalarda Dental İmplant Seçenekleri, Başarı Oranları, Komplikasyonlar ve Çözüm Önerileri” sunumunda yaşlı hastalarda implant uygulamalarını değerlendirirken, Doç. Dr. Cansu Büyük ise “Diş Hekimliğinde Yapay Zeka Uygulamaları” sunumunda yapay zekanın diş hekimliğinde kullanım alanlarını ve klinik süreçlere sağladığı katkıları aktardı. Stj. Dt. Hüseyin Emre Bölücek “İmplant Yaşam Döngüsünde Risk Azaltma Stratejileri” ile klinik uygulamalarda güncel risk yönetimi yöntemlerini paylaştı.

Stj. Dt. İdil Celebi “Konvansiyonelden Dijitale: Şeffaf Plak Tedavisine Genel Bakış” ve Stj. Dt. Büşra Elbüken “Dijital Bakış Açısıyla Dental Anksiyetenin Yönetimi” sunumlarıyla diş hekimliğinde dijital uygulamaları ve hasta yönetiminde yenilikçi yaklaşımları katılımcılarla paylaştı. Sempozyumun sonunda ise Stj. Dt. Berkay Hamurcu sempozyum içeriğinden oluşan “Dental Kahoot” ile katılımcı öğrencilere sorular yöneltti ve yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Sempozyumun kapanışı Araba Müzesi’ndeki kokteyl ile yapıldı.

Mesleki Yolculukları Bilgi, Teknoloji ve Etik değerlerle donatılıyorlar!

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy ise konuşmasında, üniversitenin kuruluşundan bu yana bilim üreten, yenilikleri şekillendiren ve öğrencilerini akademik hayatın merkezine yerleştiren bir vizyonla ilerlediğini vurguladı. Prof. Dr. Aksoy, Yakın Doğu Üniversitesi’nin kısa süre önce açıklanan THE 2026 sonuçlarında dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmesinin bu vizyonun uluslararası alandaki karşılığı olduğunu ifade etti. Bu başarının tüm fakültelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarındaki birikiminin küresel ölçekte tescili olduğuna işaret eden Prof. Dr. Aksoy, gerçekleştirilen öğrenci sempozyumunun da öğrencileri daha öğrencilik yıllarından itibaren bu başarı hikayesinin aktif bir parçası haline getirme kararlılığının somut bir örneği olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Dt. Turhan Ulutekin, konuşmasının başında bir Yakın Doğu Üniversitesi mezunu olduğunu, yıllar önce diploma almak için çıktığı kürsüye yeniden çıkmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti. Öğrencileri kolay olmayan, ancak güçlü bir eğitimle donatıldıkları bir meslek yolculuğunun beklediğini ifade eden Dr. Dt. Ulutekin, “Burada aldığınız eğitim ve donanımla mesleğe güvenle adım atacağınıza inanıyorum. Etik değerlerimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Bilim ve Yenilikle Mesleğe Hazırlık!

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özay Önöral ise açılış konuşmasında, Diş Hekimliği Haftası’nın yalnızca bir kutlama değil; diş hekimliğinin bilimsel yönü, etik duruşu ve topluma olan sorumluluğunun yeniden hatırlandığı önemli bir buluşma olduğunu söyledi. Dijital uygulamalar, yapay zeka destekli teşhis sistemleri ve biyomateryallerdeki hızlı gelişimin mesleğe yeni ufuklar açtığını belirten Doç. Dr. Önöral, üniversitelerin bu dönüşümde kritik bir role sahip olduğuna dikkat çekti. Geleceğin diş hekimlerini sadece teknik bilgiyle değil, etik ve kanıta dayalı uygulama bilinciyle yetiştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Önöral, sempozyumun da bilgiyi paylaşarak mesleği daha ileri taşıma hedefi taşıdığını vurguladı.

NCADS Öğrenci Birlik Başkanı Stajyer Diş Hekimi Berkay Hamurcu ise konuşmasında, birliğin yalnızca bir öğrenci topluluğu değil, bilimsel gelişimi ve dayanışmayı öncelik alan güçlü bir platform olduğunu vurguladı. Birliğin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıların genç diş hekimlerine önemli fırsatlar yarattığını belirten Stajyer Diş Hekimi Hamurcu, sosyal ve akademik etkinliklerle öğrenci iletişimini güçlendirdiklerini aktardı.