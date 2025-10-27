  • BIST 10911.73
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Yakın Doğulu Öğrencilerden Kanserle Mücadele Eden Kadınlara Moral Desteği

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kanserle mücadele eden kadınlara saç, el, ayak, tırnak ve cilt bakımı yaparak moral verdi.
Yakın Doğulu Öğrencilerden Kanserle Mücadele Eden Kadınlara Moral Desteği

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliğinde, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, bölüm öğrencileri kanserle mücadele eden kadınlara moral ve destek vermek amacıyla saç, el, ayak, tırnak ve cilt bakımı yaptı.

Etkinlikte, kanser tedavisi gören kadınlar moral bulurken öğrenciler de farkındalık kazandı. Etkinlik sırasında yapılan saç ve cilt bakımları, el ve ayak masajları ile tırnak bakımları, hastaların moralini yükseltirken, üniversite öğrencilerinin de sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdiği bir deneyim oldu.

Doç Dr. Yeşim Üstün: “Sevgiyle aşılamayacak hiçbir şey yok.”

Moralin ve sevginin iyileştirici gücüne dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün, “Bizler yalnızca farkındalık ayında değil, her zaman kanserle mücadele eden bireylerin yanında, onlarla aynı yolda yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki moral ve sevgi, en güçlü ilaçtır” dedi.

Öğrencilerinin bu tür sosyal sorumluluk etkinlikleriyle hem mesleki becerilerini geliştirdiklerini hem de insana dokunmanın değerini derinden hissettiklerini belirten Doç. Dr. Yeşim Üstün, “Güzelliğin sadece dış görünüşte olmadığını, içten gelen bir sevgi ve güçle birleştiğinde nasıl ışıldadığını bir kez daha gördük. Unutmayalım; sevgiyle aşılamayacak hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

