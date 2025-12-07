  • BIST 11007.37
Bu Eğitim Projesi Okuryazar Olmayan Annelerin Hayatını Değiştirecek

Yakın Doğu Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu arasında imzalanan protokol ile okuryazar olmayan anneler için eğitim programı başlatıldı.
Bu Eğitim Projesi Okuryazar Olmayan Annelerin Hayatını Değiştirecek

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi, bilimsel birikimini hayata geçirdiği iş birlikleri ile topluma yaymaya devam ediyor. Bu kapsamda, Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu arasında “Okuma-Yazma Kursu İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Katkı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burak Gökbulut ve Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Ali Birsen’in imzalarıyla yürürlüğe giren protokol; akademi ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Programlar altı ay sürecek!

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Katkı Komisyonu ile Türkçe Öğretmenliği Bölümü öncülüğünde hayata geçirilen okuma-yazma kursları, öğretim üyeleri ve öğrencilerin gönüllü katkılarıyla yürütülüyor. Yoğun ilgi gören program, annelere sadece okuma-yazma öğretmenin ötesine geçerek günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri temel dil becerilerini de kazandırmayı hedefliyor.

Altı ay sürecek programın ilk etabına 10 anne katılırken, kursun eğitimi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin gönüllü eğitmenliği ile sağlanıyor. Programın koordinatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Prof. Dr. Burak Gökbulut ve Türkçe Hazırlık Okulu Müdür Yardımcısı Tülay Kaya Tekman üstleniyor. Eğitimleri ise Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Tülaynur Koyun ve Ezgi Demirel gerçekleştiriyor.

Annelerin güçlenmesi, çocukların yolunu aydınlatacak!

Okuryazarlığın temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Katkı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burak Gökbulut, üniversite ile toplum arasında güçlü köprüler kurmaya devam edeceklerini söyledi. Proje kapsamında özellikle kadınların yaşam becerilerini desteklemeye öncelik verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Gökbulut, “Altı ay sürecek programa ilk etapta 10 anne katıldı. Katılımcı sayısının önümüzdeki günlerde artmasını bekliyoruz. Bilinçli bireyler yetiştirmek için eğitim programlarını toplumun her kademesine yaymalıyız” dedi. Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Ali Birsen ise imza töreninde projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu tür çalışmaların hem anneler hem de çocuklar için büyük önem taşıdığını belirten Birsen, annelerin okuryazarlık düzeyindeki gelişiminin çocukların eğitim süreçlerine de olumlu yansıyacağını vurgulayarak Yakın Doğu Üniversitesine teşekkür etti.

